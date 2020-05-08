Дорого-богато: особняк Волочковой признали самым безвкусным

Первую строчку народ отдал главной балерине российского шоу-бизнеса. Как известно, хоромы танцовщицы расположены в элитном поселке по Новорижскому шоссе. Особняк в 850 квадратных метров стоит на скромных 17 сотках. В трехэтажном доме предусмотрены три спальни, четыре санузла, два будуара, репетиционный зал и, конечно же, сауна.
Анастасия Волочкова очень гордится жилищем и с удовольствием демонстрирует его в соцсетях. Правда, народ восторга не разделяет, и присуждает балерине первое место за самый безвкусно обставленный дом.
Вторую строчку антирейтинга занимает Филипп Киркоров. Как считают пользователи "Твиттера", вероятно, в его случае дают о себе знать болгарско-цыганские корни.
Коттедж артиста расположен в Мякининской пойме Москвы-реки. На гектаре Подмосковной земли музыкант возвел для себя и своей семьи особняк внушительных размеров, а также теннисный корт, гараж для лодок и обустроил персональный пляж.
Следующий в списке "безвкусного" рейтинга – Николай Басков, который стилизовал интерьеры дома под барокко и рококо. Также в немилость к народу попала роскошь убранства коттеджа Алсу, пристрастие к леопарду Валерия Леонтьева, псевдо-Средневековье Никаса Сафронова и, конечно, золото Елены Малышевой.
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