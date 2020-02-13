Первый автобус поднялся на крышу ультрасовременного ТПУ "Щелковский" Года Нисанова и Зараха Илиева

Остались считанные месяцы до открытия нового комплекса "Щелковский", построенного девелоперами Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Сейчас ведется тестирование основных конструкций.



Остались считанные месяцы до открытия нового комплекса "Щелковский", построенного девелоперами Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Сейчас ведется тестирование основных конструкций.

Несколько дней назад первый автобус с пассажирами поднялся на крышу ТПУ, где расположены посадочные платформы. Это был тестовый рейс двухэтажного 18-тонного даблдекера. Автобусный пандус успешно выдержал испытание на прочность.

32 метра над уровнем города

Перрон на крыше здания – не единственная воплощенная в жизнь новаторская идея девелоперов. Комплекс "Щелковский" сам по себе проект будущего, аналогов которому нет в Москве. Объединив под одной крышей автовокзал и торгово-развлекательный центр, он является уникальным, технически сложным сооружением, поэтому особое внимание уделяется испытаниям его конструкций. Как только завершатся отделочные работы и будет налажена работа систем безопасности, комплекс откроется.

Новый "Щелковский", благодаря непривычному для москвичей дизайну, претендует на звание главной достопримечательности ВАО. Это огромное суперсовременное здание, внешне напоминающее корабль, сделанный из стекла и металла. Уже сегодня очевидно, что его проходимость будет невероятно высока, и пассажиры составят всего лишь часть потока. Купив билет на первом этаже здания, они смогут подняться на лифтах на крышу, где будет осуществляться посадка. Оттуда они спустятся на улицу вниз по 32-метровому пандусу уже в салоне автобуса. Такое решение позволит разделить транспортные и пассажирские потоки и разгрузить территорию вокруг комплекса.

Идея "поднять" перроны для России новая, подобные конструкции характерны скорее для европейских хабов. Однако девелоперы – группа компаний "Киевская площадь" Нисанова и Илиева – уже размещали на верхних этажах других своих объектов парковки. Так произошло, например, в ТРЦ "Европейский".

Европейский хаб на "Щелчке"

"Щелковский" возведен в рекордно короткие сроки на месте старого автовокзала постройки 1971 года. Новое здание из шести наземных и пяти подземных этажей – прекрасный пример экономии ограниченного городского пространства. Год Нисанов и Зарах Илиев стали первыми в России, кто смогли построить такой хаб на небольшом пятачке.

Площадь нового автовокзала составляет 150 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут размещаться кассовый зал, справочная и камеры хранения. Шестой отведен под залы ожидания, комнаты матери и ребенка, медицинский кабинет. Пять подземных этажей займут гаражи и автомастерские для обслуживания автобусов, а также комната отдыха водителей. Предусмотрели проектировщики и зону для мойки транспорта, способную пропускать до 60 машин в час.

Новое здание полностью сохранит функции автовокзала, обслуживая до 1600 рейсов в сутки по более чем 70 маршрутам. Отправление пригородных и внутриобластных рейсов будет осуществляться с прилегающей к зданию территории. В межрегиональные и международные же рейсы даблдекеры будут отправляться с шестого этажа с выездом на Щелковское шоссе. По приблизительным оценкам экспертов, пропускная способность объекта составит около 30 тысяч человек в сутки.

Шопинг и бизнес-ланч на дорожку

Между первым и шестым этажами, отведенными под автовокзал, будет располагаться обширная зона ритейла и отдыха. По мнению экспертов, на востоке Москвы существует дефицит торгово-развлекательных центров, поэтому открытие комплекса станет знаковым не только для района Гольяново, но и для всего восточного округа столицы. Еще до окончания строительства Нисанов и Илиев заключили ряд договоров с будущими арендаторами.

Так, в "Щелковском" будут аккумулированы самые актуальные предложения для проведения качественного досуга. Здесь откроется уже 26-й по счету мультиплекс объединенной сети популярных кинотеатров. Фитнес-клуб World Class займет площадь в 3,2 тысячи квадратных метров. Парк активного отдыха Joki Joya площадью больше 2 тысяч квадратных метров расположится на пятом этаже комплекса. В нем не заскучают и взрослым, и дети. Для детворы соорудят многоэтажные лабиринты, скалодром, горки и различные полосы препятствий, а для самых маленьких посетителей – сказочные пещеры и игровую площадку. Для подростков и взрослых оборудуют батутные комплексы, тарзанки и подвесные переправы.

В ожидании своего рейса посетители автовокзала смогут, не покидая здания, посмотреть фильм, пообедать на фуд-корте, прогуляться по магазинам. Помимо этого в новом комплексе будет работать подземная парковка почти на тысячу машиномест. Она станет одной из крупнейших крытых парковок в Москве.

Социально значимые проекты

Для инвесторов данный проект очень важен и входит в портфель социально значимых активов группы компаний "Киевская площадь". Благодаря появлению, в том числе, таких многофункциональных комплексов, Москва год от года становится одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира.

Вслед за "Щелковским" девелоперы планируют построить еще однин транспортно-пересадочный узел – ТПУ "Нагатинская", который вошел в активы ГК "Киевская площадь" весной 2019 года. Данный проект обещает не уступать "Щелковскому" по масштабности. В планах возведение многоуровневого транзитного пассажирского комплекса, функционирующего по принципу "сухие ноги".

Под одной крышей объединятся три вида транспорта – железнодорожная платформа "Нижние Котлы", станция метро "Нагатинская" и городской автотранспорт. В структуру терминала войдут перехватывающая автостоянка, бизнес-центр, торговый комплекс с кафе, ресторанами, кинотеатром, фитнес-центром и зоной детского досуга. Пока проект находится на этапе разработки, но судить о нем можно уже по завершающему тестирование "Щелковскому", открытие которого состоится уже в первом полугодии 2020 года.

По материалам versia.ru