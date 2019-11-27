Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев решают транспортные проблемы Москвы

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Среда 27 ноября
Лента новостей
17:51
Володин: Важно создать условия для развития регионов
17:19
"Стильные и ухоженные!": Бородина вывела в свет свою мать
17:00
Бузова встретилась лицом к лицу с сестрой после гнусной ссоры
16:39
Совести нет: под Москвой пенсионерку усадили на пол в общественном транспорте
16:39
Кофе признали спасением от страшной болезни
16:20
Похоронившая мужа Алла Сигалова рассказала о романе с женатым артистом
16:13
Муцениеце с большим животом сняли в секс-шопе
15:59
Шнурова пригласили на предприятие "Росатома"
15:35
Взял себя в руки: Дмитрий Харатьян резко помолодел
15:34
Обворожительная Боня с размахом отметила юбилей
15:33
В Тюмени на маленькую девочку набросился извращенец
15:32
"Я тебя тоже": бывшая жена Аршавина призналась в чувствах новому любовнику
15:24
5 симптомов мужской любви
15:22
Кончаловский впервые за долгое время высказался о дочери после случившейся трагедии
15:18
Под Москвой молодой парень покончил с собой в прямом эфире
15:06
"Ее проблемы!": Шаляпин рассказал о ревности Цымбалюк-Романовской
15:03
"Гастарбайтер с Украины": Дана Борисова представила мужа наркомана
15:03
Алексей Ягудин снова выступил в роли шута
15:01
"Я не собираюсь умирать": сын Сафронова без трусов царапал дверь туалета и страшно выл
15:00
Могут взорвать: Крымскому мосту угрожает серьезная опасность
14:56
"Нездешняя": роскошная Литвинова вызвала благоговение
14:47
Пугачева без макияжа напугала народ
14:43
Освистали: невежественная Собчак крупно опозорилась перед геями
14:29
В Уфе рабочему зажало руку в дробилке
14:26
"Я сейчас нужна сыновьям": Кожевникова боится за здоровье детей
14:23
Загадочная Брежнева спровоцировала слухи о беременности
14:21
Замужняя Жасмин ублажила в постели сразу двух сексуальных жеребцов (видео)
14:20
Путин лично простился с умершей от рака Вербицкой
14:15
Лукашенко ответил Путину черной неблагодарностью
14:06
В подмосковном парке на детской площадке обнаружили труп
13:56
"Бесстыдство!": Мазаев возмущен издевательством над перенесшим инсульт Носковым
13:56
"Вот обидно": затравленная Ротару отреагировала на шумиху из-за приезда в Россию
13:53
Как справиться с детской ревностью
13:49
"Это просто ужасно": Гагарина шокировала народ отсутствием вкуса
13:45
"Седина в голову, бес в ребро": голую Орлову забросали камнями
13:40
Стало известно о крахе грандиозного проекта Тимати
13:33
Дерипаску лишат гражданства Кипра
13:18
Зеленского публично унизили на Украине
13:13
"Какой размах!": Нетребко утерла нос Волочковой
13:12
"Как назло": маленький сын расстроил Решетову
13:09
Варум откровенно о семье с Агутиным: Нет счастья – нет смысла
12:46
Обколотого до черноты Шаляпина сняли в центре города
12:44
В Новгороде мужчину избили до смерти из-за вшей
12:27
Мокрая и голая: британская Кардашьян выставила напоказ сочную грудь
12:17
"Праздник просто": москвичи поговорили с Собяниным и Воробьевым о МЦД
12:15
Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе
11:59
Известный певец раскрыл тайну брака Милявской и Иванова
11:53
Житель Ижевска пытался продать секретные данные иностранным спецслужбам
11:52
Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)
11:49
Мороз поймали на попытке вернуть Богомолова
11:46
О чем думает Рунет: главные темы Russian Internet Week 2019
11:45
Устроившего цирк Порошенко прижали к ногтю
11:34
"Костюм попугая": Рудковскую смешали с грязью из-за нелепого образа
11:29
В Москве состоялось открытие FriendsFest
11:25
Мать без спроса не может навещать "зазвездившегося" Билана
11:17
Как завоевать мужчину-Козерога
11:17
Безработного петербуржца обокрали почти на 5 миллионов рублей
11:16
"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку
11:01
Медики сообщили о пользе регулярного голодания
10:57
Показавшая фото любимого мужчины Толкалина вызвала фурор
10:57
"Я не знал, что делать": Пресняков о причине ухода из дома
10:45
Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали из "Гоголь-центра"
10:34
"Мистика": найдены новые следы в истории перевала Дятлова
10:26
Россияне пришли в экстаз от полуголой Малиновской
10:23
"Самое жесткое наказание": в США требуют отстранить Россию от Олимпиады
10:12
"Своей стране гадит": Пугачеву втянули в скандал с Ротару
10:06
Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами
09:47
На серой ветке московского метро пассажир упал на рельсы
09:43
"Тимур сам меня поцеловал": участница шоу "План Б" дала резкий отпор злопыхателям
09:39
"Придется уничтожить": Украина получила грозное предупреждение из России
09:22
Есть пострадавшие: под Астраханью автобус столкнулся с электричкой
09:14
Сделано неожиданное объявление о встрече Путина и Зеленского
09:12
"Уже не нужно называть скотов скотами": Уткин жестко высказался после скандала с допингом
09:11
"Люди были в ужасе": почему сорвалось выступление Ирины Аллегровой
09:05
В работе "Фейсбука" произошел сбой по всему миру
08:49
Звезда "Ранеток" вышла замуж в третий раз
08:38
"Вы в положении?": Барановскую поздравляют с беременностью
08:29
Волочкова воссоединилась со старым любовником
08:09
Ампутировали руки: подробности жуткого ДТП с россиянами в Доминикане
06:37
"Их отношения зашли в тупик": на браке Рудковской и Плющенко поставили крест
04:12
"Фантомас": потерявшего шевелюру Киркорова не узнали
02:14
"Влюбиться не удастся": сделано шокирующее заявление об интрижках Виктории Бони
00:17
52-летняя секс-бомба выставила напоказ пышную грудь
21:57
Полуобнаженную любовницу Виторгана перепутали с мужиком
21:54
Дисквалификация на 50 лет: Запад готовит разгром российского спорта
21:47
"Шикарна!": россияне расхвалили преобразившуюся Навку
21:47
Названа точная дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова
21:37
В Воркуте енот вылез из вентиляции в одну из квартир жилого дома
21:23
Московских автомобилистов предупредили об опасности гололедицы
21:08
"Полирую основной "актив": лежащая на спине Рудковская раздвинула ноги
21:03
Украинцы заставили Андрея Данилко бежать в слезах
20:37
В Иркутске поймали пытавшегося похитить ребенка мужчину
19:58
В Петербурге взрыв выбил стекла в одной из квартир
19:50
Раскрыта тайная цель строительства Крымского моста
19:29
В Подмосковье на трассы начали выходить волки
19:16
Сын Водонаевой получил жуткую травму лица
18:58
"Повторила судьбу Заворотнюк": облысевшая жена Солнцева слегла из-за страшной болезни
18:49
"Езжай, мальчик": в России высмеяли подарок Зеленскому
18:17
"Она очень плоха, совершенно бездарна": Бузову погнали грязными тряпками с "Евровидения -2020"
18:04
Названы виновники мучительной смерти Марьянова
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему мужчины избегают свадьбы
Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе
Как справиться с детской ревностью
Дмитрий Маликов рассказал о свадьбе дочери Стефании
"Лишь бы только без проклятий и дурных слов": Сухоруков о роли в нашумевшем фильме "Брат"
Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию
Недвижимость

Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев решают транспортные проблемы Москвы

Транспортно-пересадочный узел "Щелковский" Года Нисанова и Зараха Илиева. Фото: Пресс-служба
Московские инвесторы Год Нисанов и Зарах Илиев готовят к открытию многофункциональный комплекс "Щелковский", который совместит автовокзал и торговый центр.
прочитано 153 раза

Автовокзал в Гольянове, который одинаково часто называют и "Центральным", и "Московским", и "Щелковским", является самым старым в столице. Главное здание было построено еще в 1971 году под руководством известного архитектора Александра Рочегова и значительно реконструировано спустя четверть века. Активная эксплуатация и высокая проходимость – непростое испытание для любых сооружений.

ПО ТЕМЕ

Благотворительный прием с участием Зараха Илиева и Года Нисанова в "Барвиха Лакшери Вилладж"

Год Нисанов и Зарах Илиев открывают первый в мире музей горских евреев в Красной слободе

Благодаря Году Нисанову у "Корабелки" появится новый спортивный комплекс

С годами здание не просто устарело, но даже перестало отвечать элементарным требованиям безопасности. Потертые сиденья, отваливающаяся штукатурка, дырки в потолках и стенах, трещины. Даже самого хорошего ремонта здесь уже явно было мало.

В связи с этим в начале 2017 года комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы утвердил проект, согласно которому на месте ветхого здания должен появиться многофункциональный комплекс, совмещающий автовокзал и торгово-развлекательную зону. Модернизация существенно расширила возможности транспортного центра: после запуска он каждый день будет обслуживать не менее 1 500 единиц транспорта по междугородним и международным направлениям, а пропускная способность удвоится, составив порядка 30 000 пассажиров в сутки.

Работы по реконструкции начались 14 июня 2017 года. Часть действующих маршрутов распределили между другими автовокзалами, остальные перенесли на автостанцию "Центральная", которая расположилась у ближайшей эстакады. Хоть там и удалось наладить всю необходимую навигацию и адаптировать инфраструктуру, условия, тем не менее, оставались стесненными. Поэтому сообщение Нисанова и Илиева о том, что современный транспортно-пересадочный узел начнет работу уже в первом квартале наступающего года, стала значимой не только для жителей микрорайона.

Одиннадцать этажей, где есть все

На месте старого автовокзала появился настоящий европейский транспортный хаб, возвышающийся на шесть этажей и еще на пять уходящий под землю. Кроме комфортабельного автовокзала на площади свыше 150 000 квадратных метров (а это в 5 раз больше предшественника) расположился торгово-развлекательный центр с зонами ритейла и многочисленными фудкортами. К услугам гостей подготовлены:

  • Магазины, аптеки, большой супермаркет 
  • Креативные ресторанные концепции 
  • Кинотеатр с восемью залами 
  • Фитнесс-клуб и бассейн
  • Семейный парк активного отдыха 

Более того, в стенах многофункционального комплекса расположится и один из филиалов центра "Мои документы". Руководители проекта специально собрали самые актуальные и востребованные предложения по услугам, чтобы посетители могли в одном месте найти решение всем своим вопросам, а также качественно провести досуг, отдохнуть, пообщаться. Опыт реализации похожих социально значимых проектов у Года Нисанова и Зараха Илиева богатый, отсюда и предвосхищение спроса.

Разумеется, для удобства гостей будут открыты комнаты матери и ребенка, рекреационные зоны отдыха водителей, а также визовый центр и информационно-справочные терминалы. До верхнего этажа на высоту более 30 метров сооружение оборудуют универсальными пандусами для заезда разногабаритного автотранспорта, в том числе высоких двухэтажных автобусов.

Специалисты едины во мнении, что проходимость в комплексе будет крайне высокой – не менее 100 000 человек за одни сутки. К такой нагрузке центр готов: продумана рационализация пространства, парковка на тысячу машино-мест, установлены самые высокотехнологичные системы безопасности.

Если строить – то лучшее

Разумеется, введение в эксплуатацию ТПУ "Щелковский" местные жители ждут с нетерпением. Во-первых, им давно не хватало большого торгового центра в шаговой доступности. Во-вторых, на дорогах станет свободнее – и это не только потому что снимут связанные со строительством ограничения. Дело в том, что планировка нового транспортно-пересадочного узла предполагает расположение перрона автовокзала на самом верхнем ярусе сооружения. Данное решение специалистов "Киевской площади" имеет практическую функцию – так разделятся транспортные и пешеходные потоки внутри узла, будут исключены остановки на полосах и скопление общественного транспорта, что часто вызывает заторы.

В эффективности выбранных методов сомневаться не приходится – осечек не было ни в одном из подконтрольных объектов Нисанова и Илиева. Взять хоть "Европейский", который также находится в оживленном месте города, или еще более сложный и крупный объект "Фуд Сити", где реализуется треть продовольствия города. Там ежедневно принимают и отпускают тысячи большегрузов, а с недавних пор даже проводят большие мероприятия – логистических трудностей никто из посетителей не испытывает.

Кроме того, есть все шансы, что транспортный хаб "Щелковский" станет настоящей визитной карточкой района. Над проектом дизайна необычного здания с полупрозрачными фасадами трудились архитекторы известного международного бюро Global Architecture Development. Придуманное ими сооружение напоминает рассекающий волны корабль, который украшают девятиметровые часы. Здание имеет волнообразную геометрию и облицовано алюминиевыми панелями.

Отдельно необходимо отметить, что внимание инвесторов было обращено не только к новому. Для сохранения памяти о старом автовокзале в современное здание переместили неповторимое мозаичное панно работы художника Юрия Королева, размер которого составляет без малого 300 квадратных метров. Такая забота об историческом наследии – фирменный почерк Илиева и Нисанова. Так, например, их усилиями была спасена уникальная коллекция живописи из фонда гостиницы "Украина" и восстановлены стены архитектурного ансамбля Миусского трамвайного депо, выложенные уникальным кирпичом.

Наверняка жители восточной части Москвы и пассажиры "Щелковского" автовокзала уже готовятся отмечать открытие, но вряд ли тем же заняты Год Нисанов и Зарах Илиев. Им, как и всей команде "Киевской площади", просто некогда – они уже отвечают на новый вызов – возведение транспортно-пересадочного узла "Нагатинская". Планируемый объект объединит одноименную станцию метро, железнодорожную платформу "Нижние Котлы" и многочисленные маршруты наземного транспорта. Здесь так же будут расположены многофункциональный торговый центр с офисами, паркингом и полным объемом сопутствующей инфраструктуры. Посмотрим, смогут ли бизнесмены превзойти с новым проектом самих себя, продолжая работать в направлении благоустройства города и улучшения транспортной ситуации.

По материалам Вести.ру 

27 ноября 2019, 18:27

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку
Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами
Встречу Путина с Трампом поставили под сомнение
Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию

Шоу-бизнес

Опытный в постельных эпизодах сын Табакова высказался о травле Асмус
"Стильные и ухоженные!": Бородина вывела в свет свою мать
Сорвавшаяся после диеты Гузеева жестко прошлась по Харламову
Бузова встретилась лицом к лицу с сестрой после гнусной ссоры

Проишествия

Ампутировали руки: подробности жуткого ДТП с россиянами в Доминикане
Запад попался на наглой лжи о Сирии
Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео
Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

Волочкова воссоединилась со старым любовником

Пара сумела сохранить теплые отношения
Шоу-бизнес

Известный певец раскрыл тайну брака Милявской и Иванова

Что стоит за отношениями певицы и молодого тренера
Шоу-бизнес

"Своей стране гадит": Пугачеву втянули в скандал с Ротару

Травля певицы вышла на новый уровень
Шоу-бизнес

Обколотого до черноты Шаляпина сняли в центре города

Известного певцы сразу признали

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Козерога
Гороскоп на декабрь
Как завоевать мужчину-Стрельца
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)
"Уже не нужно называть скотов скотами": Уткин жестко высказался после скандала с допингом
Россию хотят отстранить от Олимпиады
"Они запрыгают": Авербух дал шанс списанным со счетов Загитовой и Медведевой

Регионы

Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru