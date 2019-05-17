Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным
Длинна новой транспортной артерии, которая протянулась от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы, достигает порядка двух километров. Благодаря своему расположению она очень поможет москвичам и гостям столицы.
"Этот участок значительно облегчит движение на "Щелковке" и на Открытом шоссе, самое главное – даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка", – рассказал Сергей Собянин. Столичный градоначальник напомнил, что в этом крупнейшем районе Москвы проживают около 40 тысяч человек.
Позаботились городские власти и о комфорте жителей. Комплексное благоустройство, а также озеленение территории, прилегающей к новой транспортной артерии района, запланированы на осень 2019 года. Также расположенные поблизости жилые дома и здания различных учреждений будут оборудованы шумозащитными стеклопакетами.
Открытие новой дороги должно заметно улучшить транспортную доступность Метрогородка. Благодаря ей будет снижена нагрузка на Открытое шоссе, Краснобогатырскую улицу и Русаковскую набережную. Также будет построен участок на Тагильской улице, благодаря которой район соединится с Гольяново. Отметим, для улучшения транспортной доступности Метрогородка запланировано создание многоуровневых транспортных развязок на пересечении Северо-Восточной хорды с Открытым шоссе и 5-м проездом Подбельского.
Реализуются также проекты, направленные на повышение удобства и безопасности для пешеходов. В частности речь идет о строительстве перехода через Северо-Восточную хорду и Московское центральное кольцо, а также о создании перехода через Открытое шоссе. Все это является частью программы "Мой район".
Спортсменка сделала неожиданное признание
Артисту нарочно не вызывали скорую помощь
Певец получил жесткий отпор
Артист не отвечал на звонки и сообщения
Популярные темы форума
мне скучно,в школе я училась плохо!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Сын влюбился в старуху
Мой мужчина меня бьет
Первый раз ударил
Ищите мужика по расчету
Пухлые лучше худых
Как найти свое место?
Секс
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Не могу себя принять
Ирина Шейк и Бреди растались
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Бросил на 6 неделе беременности
Разин достал уже
Прости, тутка.
Не получаю удовлетворения
Дочь ушла из дома
Хватит гадить в подъездах!!!
Сон
Взять кредит на свадьбу
Жить вместе до брака
Отбирают квартиру
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Стас Садальский
Подруга замутила с моим бывшим
Игра престолов!!!
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали