Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным

Сергей Собянин открыл движение по новой дороге в районе крупнейшего района столицы – Метрогородка. Мэр Москвы отметил, что это значительно улучшит его транспортную доступность.

Длинна новой транспортной артерии, которая протянулась от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы, достигает порядка двух километров. Благодаря своему расположению она очень поможет москвичам и гостям столицы.

"Этот участок значительно облегчит движение на "Щелковке" и на Открытом шоссе, самое главное – даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка", – рассказал Сергей Собянин. Столичный градоначальник напомнил, что в этом крупнейшем районе Москвы проживают около 40 тысяч человек.

Позаботились городские власти и о комфорте жителей. Комплексное благоустройство, а также озеленение территории, прилегающей к новой транспортной артерии района, запланированы на осень 2019 года. Также расположенные поблизости жилые дома и здания различных учреждений будут оборудованы шумозащитными стеклопакетами.

Открытие новой дороги должно заметно улучшить транспортную доступность Метрогородка. Благодаря ей будет снижена нагрузка на Открытое шоссе, Краснобогатырскую улицу и Русаковскую набережную. Также будет построен участок на Тагильской улице, благодаря которой район соединится с Гольяново. Отметим, для улучшения транспортной доступности Метрогородка запланировано создание многоуровневых транспортных развязок на пересечении Северо-Восточной хорды с Открытым шоссе и 5-м проездом Подбельского.

Реализуются также проекты, направленные на повышение удобства и безопасности для пешеходов. В частности речь идет о строительстве перехода через Северо-Восточную хорду и Московское центральное кольцо, а также о создании перехода через Открытое шоссе. Все это является частью программы "Мой район".