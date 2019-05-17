Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным

"Евровидение-2019" Шоу "Голос.Дети" Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 17 мая
Лента новостей
19:07
Борющийся с раком Юдашкин устроил модный показ
18:13
Появились подробности о разводе Меган Маркл
17:53
"Единая Россия" помогла повысить качество проверок бизнеса
17:26
Чистота и безопасность для самых маленьких: Fairy выпустил средство для детской посуды
17:02
Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело
16:58
Концерт Bon Jovi в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
16:43
Совет на выходные
16:35
Убьют: предсказана страшная судьба выскочки Зеленского
16:30
Пьяная жительница Башкирии избила женщину-полицейского
16:19
Бородина призналась в психическом расстройстве
16:17
Разорвали лицо: изувеченному на шоу "Дом-2" юноше становится все хуже
16:03
Ковальчук разнесли за подражание известной актрисе
15:49
"Грустно": Марина Анисина объявила о смерти
15:44
Бывший соратник Януковича помог Зеленскому
15:41
Названа причина провала Лазарева на "Евровидении-2019"
15:36
Большое горе в семье знаменитости растрогало Корчевникова
15:12
Самую сердитую кошку в мире настигла страшная смерть
14:53
Мстительный Порошенко жестко осадил высокомерного Зеленского
14:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 мая 2019 года
14:50
"В ожидании прекрасного": Варнава вожделенно раскорячилась на полу
14:40
Получившая миллион долларов Мадонна отказалась выйти на сцену "Евровидения"
14:27
Многодетная модель вызвала восхищение голым телом
14:27
Жившая в однушке с крысами Тодоренко рассказала о нелегкой доле
14:06
Жителей Подмосковья держит в страхе крушитель автомобилей
14:01
Убитая горем мать завывала на прощании с Доренко
13:59
Лариса Долина представила клип в память о Началовой
13:47
Опозоренного Порошенко с подельниками сажают на цепь на Украине
13:46
Сафронов призвал к бойкоту "Евровидения"
13:42
Премию JAZZ 89.1 FM впервые вручат в саду "Эрмитаж"
13:32
Путин посадил на голодный паек обнаглевшего Лукашенко
13:31
Жена Диброва осталась одна с тремя детьми
13:26
Избавившаяся от коньков Загитова шокировала поклонников
13:25
Лазареву отдали победу на "Евровидении-2019"
13:17
Как правильно раскручивать соцсети: учимся у звезд
13:02
Под Москвой из квартиры вынесли драгоценности на миллион
12:48
Лазарев в Израиле провел веселую ночь с гей-парой
12:43
Сияющая Меланья Трамп поразила безукоризненным вкусом
12:33
Наблюдавшаяся в роддоме Кулакова Кабаева откровенно о потере ребенка
12:21
Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
12:18
Живут без эрекции: раскрыта главная опасность табака для курильщиков
12:15
Главные события Москвы
12:08
Улица Юлии Началовой: россияне требуют увековечить память о лучшем голосе страны
12:02
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
11:59
Агрессивная пенсионерка устроила дебош на борту самолета
11:44
"Как бабушка": народ заклевал резко постаревшую Монику Белуччи
11:38
Знойная аллергия: как спастись от неизлечимой напасти
11:30
Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко
11:23
Евреи публично посадили звезду "Евровидения" на кол
11:13
Названы провоцирующие ожирение продукты
11:03
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
10:59
"Не уважают Россию": знаменитый артист отказался от подачек Запада
10:43
Малышеву выставили против больной Бузовой
10:38
Во внезапной смерти Исаевой обнаружен страшный мистический след
10:20
Известная актриса без трусиков рассказала об изнасиловании
10:18
Пропавшего полуторагодовалого ребенка нашли в лесу
09:58
Обнародованы жуткие подробности мучений Марьянова перед смертью
09:53
Бардак: взбешенный Данилко сорвался на "Евровидение-2019"
09:24
Мужчина застрял в кресле кинотеатра и умер
09:10
"Мне повезло": Боярский сделал признание об интимных сценах
09:10
"Это провал": Фадеев жестко приложил Эрнста из-за аннулирования итогов шоу "Голос.Дети"
08:35
Лазарев пропал после выхода в финал "Евровидения"
08:15
Опьяненному победой Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
08:12
"Сиди и не дергайся": рвущегося на Украину Киркорова щелкнули по носу
06:31
Рита Дакота наживается на бывшем муже
04:26
Принц Гарри удивил резкими переменами после рождения сына
02:18
Нетиевский поставил точку в конфликте с "Уральскими пельменями"
00:06
"Прости, я влюбилась": жена Реввы о новом объекте обожания
23:12
Хилькевич проговорилась о разводе
22:28
Электричка в Подмосковье протащила по платформе зажатую в дверях женщину
22:14
"На руках носил": Путин рассказал о помощи соседке
21:57
Известный певец угрожает президентству Зеленского
21:56
"Катастрофы не избежать": названа неожиданная проблема Крымского моста
21:50
Киркорова готовят в президенты "Евровидения"
21:48
Ольга Серябкина показала прелести после грязного скандала
21:31
Довольная Пугачева обласкала другого на глазах мужа
21:20
Знакового украинского политика сняли в странной позе с резиновым предметом
21:16
В Москве у мужчины отобрали сумку с 1 миллионом рублей
21:09
Известная актриса оставила отца умирать в нищете
20:52
Пьяная пенсионерка избила бортпроводника
20:42
Жестоко униженный Порошенко коварно отомстил Зеленскому
20:33
"Бил ногами по голове": звезда "Дома-2" рассказала о зверствах любовника
19:54
Джанабаева раскрыла интимную правду о Меладзе
19:51
Названа самая пьющая нация в мире
19:17
Растроганная Водянова показала секретное фото
19:15
Винокур официально развелась с мужем после слов о втором ребенке
18:55
Москвичей предупредили о заморозках
18:49
Зачем тратят деньги на освоение космоса
18:43
"Ждут, когда убьет": Самбурская пострадала от жестокого нападения
18:40
"Трудяга": маленькая дочь Николаева очаровала народ
18:28
5 книг о гастрономических приключениях
18:17
В Подмосковье пьяная ссора закончилась поножовщиной
18:11
Россия помогла влепить звонкую пощечину США
18:04
Нюша вызвала умиление снимком без макияжа
17:58
Директор пострадавшей в ДТП певицы МакSим сделал важное заявление
17:42
"Крокус Экспо" превратят в город собак
17:39
Житель Коми забрал из детсада чужую дочь
17:36
Путин нашел выход из конфликта в Екатеринбурге
17:36
Объявлена программа Летних балетных сезонов в РАМТе
17:27
Похудевшая Тодоренко робко оправдалась после травли
17:23
Известный актер высказался о романе с Пересильд
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ВДНХ готовится к 80-летнему юбилею
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
Главное – удовлетворение: Эрнст удивил неожиданным высказыванием
"Он первым свою Валерию облил бы": Киркоров прошелся по завистливому Пригожину
"Единая Россия" укрепляет межпартийный диалог в Азии
На программы Первого канала потратят миллиарды
Недвижимость

Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным

Фото: mos.ru
Сергей Собянин открыл движение по новой дороге в районе крупнейшего района столицы – Метрогородка. Мэр Москвы отметил, что это значительно улучшит его транспортную доступность.
прочитано 208 раз

Длинна новой транспортной артерии, которая протянулась от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы, достигает порядка двух километров. Благодаря своему расположению она очень поможет москвичам и гостям столицы.

ПО ТЕМЕ

В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады

Качественная общественная среда появится в новых кварталах реновации

"Этот участок значительно облегчит движение на "Щелковке" и на Открытом шоссе, самое главное – даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка", – рассказал Сергей Собянин. Столичный градоначальник напомнил, что в этом крупнейшем районе Москвы проживают около 40 тысяч человек.

Позаботились городские власти и о комфорте жителей. Комплексное благоустройство, а также озеленение территории, прилегающей к новой транспортной артерии района, запланированы на осень 2019 года. Также расположенные поблизости жилые дома и здания различных учреждений будут оборудованы шумозащитными стеклопакетами.

Сергей Собянин. Фото: www.globallookpress.com

Открытие новой дороги должно заметно улучшить транспортную доступность Метрогородка. Благодаря ей будет снижена нагрузка на Открытое шоссе, Краснобогатырскую улицу и Русаковскую набережную. Также будет построен участок на Тагильской улице, благодаря которой район соединится с Гольяново. Отметим, для улучшения транспортной доступности Метрогородка запланировано создание многоуровневых транспортных развязок на пересечении Северо-Восточной хорды с Открытым шоссе и 5-м проездом Подбельского.

Реализуются также проекты, направленные на повышение удобства и безопасности для пешеходов. В частности речь идет о строительстве перехода через Северо-Восточную хорду и Московское центральное кольцо, а также о создании перехода через Открытое шоссе. Все это является частью программы "Мой район".

Фото: mos.ru

Автор: Геннадий Куприянов17 мая 2019, 19:03

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Мстительный Порошенко жестко осадил высокомерного Зеленского
Опозоренного Порошенко с подельниками сажают на цепь на Украине
Опьяненному победой Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
Коварный Порошенко вырыл могилу Зеленскому

Шоу-бизнес

Появились подробности о разводе Меган Маркл
Собчак пришиблена страшным известием о смерти
Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело
"Я не ожидал такого": старик Краско отказался от ребенка молодой невесты

Проишествия

Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Шоу-бизнес

Наблюдавшаяся в роддоме Кулакова Кабаева откровенно о потере ребенка

Спортсменка сделала неожиданное признание
Шоу-бизнес

Обнародованы жуткие подробности мучений Марьянова перед смертью

Артисту нарочно не вызывали скорую помощь
Шоу-бизнес

"Сиди и не дергайся": рвущегося на Украину Киркорова щелкнули по носу

Певец получил жесткий отпор
Шоу-бизнес

Лазарев пропал после выхода в финал "Евровидения"

Артист не отвечал на звонки и сообщения

Гороскоп

Совет на выходные
Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой
Гороскоп на неделю
Стало известно о кардинальных изменениях в жизни Зеленского

Фоторепортажи

Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Избавившаяся от коньков Загитова шокировала поклонников
Овечкин спас товарища от удара в лицо (видео)
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Атаковавших Крымский мост украинцев жестко унизили
Фото Крымского моста после зимы довело людей до истерики
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru