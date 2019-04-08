По просьбам жителей в Солнцево построят детсад и спорткомплекс
Концепция проходит публичные слушания. "Проект
создан на основании пожеланий и предложений жителей района Солнцево, причем в
ходе его разработки мы постарались учесть интересы каждого", – отметил
Калинов.
По его словам, в районе реновации будет собственная инфраструктура: школа, детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс. Позаботились и об автомобилистах – транспорт можно будет оставить на открытой городской парковке или на двух наземных крытых паркингах.
Мамы с маленькими детьми смогут с комфортом проводить время в уютных дворах, свободных от машин, рассказал архитектор. "На первых этажах домов откроются кафе, магазины и объекты сферы услуг в шаговой доступности", – уточнил Калинов.
Во дворах будут высажены деревья и кустарники, также появятся вазоны и цветники. Разработчики концепции учли близость реки Сетунь: вдоль улиц Новопеределкинская и Родниковая появятся комфортные для прогулок общественные зоны.
Позаботились авторы проекта и о транспортной доступности района. Концепция реновации предусматривает реконструкцию улиц Родниковая, Авиаторов и Производственная. Внутри кварталов появятся новые проезды, а на пересечении с Киевским шоссе – транспортная развязка.
Новые дома для переселенцев по программе реновации будут отвечать всем требованиям к современному жилью. Коммерческие помещения на первых этажах, в квартирах – утепленные двери, стеклопакеты с москитными сетками, застекленные балконы, отделка класса "комфорт".
Напомним, что 28 марта начались публичные слушания по первым шести проектам планировок кварталов реновации. С 4 по 10 апреля экспозиции проходят в районах Ивановское, Метрогородок, Митино, Очаково-Матвеевское, Северное Тушино и Солнцево.
Местные жители могут ознакомиться с представленными концепциями, задать вопросы, озвучить замечания и предложения по проектам. Собрание участников публичных слушаний пройдет 11 апреля. Информацию о месте и времени экспозиций можно узнать в Инфоцентре реновации на 2-й Брестской, дом 6. Мнения жителей будут переданы проектировщикам и архитекторам.
Программа реновации ветхого жилого фонда в Москве утверждена 1 июня 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей, которые получат современное и комфортное жилье большей площади.
Всего программа включает 5137 домов. Для нужд реновации подготовлено 323 стартовые площадки, на которых будут возводиться дома для переселенцев. Планируется, что в этом году новое жилье получат более 12 тысяч человек.
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