По просьбам жителей в Солнцево построят детсад и спорткомплекс

Власти Москвы по просьбам местных жителей изменят проект планировки территории поселка Западный в районе Солнцево. Как отметил один из авторов документа, глава Архитектурно-планировочной мастерской №4 Павел Калинов, это позволит создать комфортную среду для взрослых и детей.



Концепция проходит публичные слушания. "Проект создан на основании пожеланий и предложений жителей района Солнцево, причем в ходе его разработки мы постарались учесть интересы каждого", – отметил Калинов.



По его словам, в районе реновации будет собственная инфраструктура: школа, детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс. Позаботились и об автомобилистах – транспорт можно будет оставить на открытой городской парковке или на двух наземных крытых паркингах.

Мамы с маленькими детьми смогут с комфортом проводить время в уютных дворах, свободных от машин, рассказал архитектор. "На первых этажах домов откроются кафе, магазины и объекты сферы услуг в шаговой доступности", – уточнил Калинов.

Во дворах будут высажены деревья и кустарники, также появятся вазоны и цветники. Разработчики концепции учли близость реки Сетунь: вдоль улиц Новопеределкинская и Родниковая появятся комфортные для прогулок общественные зоны.

Позаботились авторы проекта и о транспортной доступности района. Концепция реновации предусматривает реконструкцию улиц Родниковая, Авиаторов и Производственная. Внутри кварталов появятся новые проезды, а на пересечении с Киевским шоссе – транспортная развязка.

Новые дома для переселенцев по программе реновации будут отвечать всем требованиям к современному жилью. Коммерческие помещения на первых этажах, в квартирах – утепленные двери, стеклопакеты с москитными сетками, застекленные балконы, отделка класса "комфорт".

Напомним, что 28 марта начались публичные слушания по первым шести проектам планировок кварталов реновации. С 4 по 10 апреля экспозиции проходят в районах Ивановское, Метрогородок, Митино, Очаково-Матвеевское, Северное Тушино и Солнцево.

Местные жители могут ознакомиться с представленными концепциями, задать вопросы, озвучить замечания и предложения по проектам. Собрание участников публичных слушаний пройдет 11 апреля. Информацию о месте и времени экспозиций можно узнать в Инфоцентре реновации на 2-й Брестской, дом 6. Мнения жителей будут переданы проектировщикам и архитекторам.

Программа реновации ветхого жилого фонда в Москве утверждена 1 июня 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей, которые получат современное и комфортное жилье большей площади.

Всего программа включает 5137 домов. Для нужд реновации подготовлено 323 стартовые площадки, на которых будут возводиться дома для переселенцев. Планируется, что в этом году новое жилье получат более 12 тысяч человек.