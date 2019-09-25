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"Надеюсь, ее хорошо закрыли!": Шура высказался о сжираемой раком Заворотнюк

Шура. Фото: www.globallookpress.com
Кому война, а кому мать родная. Пока родные Анастасии Заворотнюк пытаются всеми силами скрыть ее болезнь, только ленивый не прокомментировал состояние актрисы, не дал совет, не отпиарился на мрачной теме. Александр Медведев, известный как Шура, в шоке от поведения коллег.
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"Неужели непонятно, что в такой момент от человека нужно отстать, ведь он не только борется с болезнью, но и пытается справиться со своими негативными эмоциями, которые всегда настигают в период тяжелых недугов", – сказал Шура.

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 Больные раком звезды

Сюжеты Больные раком звезды

Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Я не знаю, где лежит Настя, но, надеюсь, ее закрыли хорошо от посторонних глаз, – продолжал артист. – Поймите вы, что отрицательные эмоции невероятно влияют на прогрессирование этого заболевания. Тут надо успокоиться и просто лежать, в себя приходить. Никаких лишних волнений".

Певец прав – родные оформили Анастасию Заворотнюк в больницу под чужой фамилией, выставили у входа в палату круглосуточную охрану, забрали у Насти телефон и убрали с глаз телевизор. Словом, делают все, чтобы, ее никто не тревожил. Близкие боятся внимания журналистов, которые, по слухам, даже пытались подкупить врачей, чтобы те сделали на телефон фото Насти в реанимации.

Зато телевизионщики разгулялись – в студиях главных телеканалов собираются звезды и обсуждают бедную Настю! "Коллеги, которые пиарятся на ее болезни, – это просто придурки. – цитирует "АиФ" Шуру. – Как же так можно? Должна же быть какая-то солидарность! – Хотя, у меня так же было (певец тоже лечился от рака – Прим. ред.). Обсуждали, что помогают, переслали, перевели. Ничего этого не было, это было вранье. Просто ловили хайп. Таких пиарщиков нужно осуждать всем актерским цехом и бойкотировать их и коллегам, и зрителям".
Автор: 25 сентября 2019, 13:29
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