"Надеюсь, ее хорошо закрыли!": Шура высказался о сжираемой раком Заворотнюк

"Неужели непонятно, что в такой момент от человека нужно отстать, ведь он не только борется с болезнью, но и пытается справиться со своими негативными эмоциями, которые всегда настигают в период тяжелых недугов", – сказал Шура.
"Я не знаю, где лежит Настя, но, надеюсь, ее закрыли хорошо от посторонних глаз, – продолжал артист. – Поймите вы, что отрицательные эмоции невероятно влияют на прогрессирование этого заболевания. Тут надо успокоиться и просто лежать, в себя приходить. Никаких лишних волнений".
Певец прав – родные оформили Анастасию Заворотнюк в больницу под чужой фамилией, выставили у входа в палату круглосуточную охрану, забрали у Насти телефон и убрали с глаз телевизор. Словом, делают все, чтобы, ее никто не тревожил. Близкие боятся внимания журналистов, которые, по слухам, даже пытались подкупить врачей, чтобы те сделали на телефон фото Насти в реанимации.
Зато телевизионщики разгулялись – в студиях главных телеканалов собираются звезды и обсуждают бедную Настю! "Коллеги, которые пиарятся на ее болезни, – это просто придурки. – цитирует "АиФ" Шуру. – Как же так можно? Должна же быть какая-то солидарность! – Хотя, у меня так же было (певец тоже лечился от рака – Прим. ред.). Обсуждали, что помогают, переслали, перевели. Ничего этого не было, это было вранье. Просто ловили хайп. Таких пиарщиков нужно осуждать всем актерским цехом и бойкотировать их и коллегам, и зрителям".
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