"Надеюсь, ее хорошо закрыли!": Шура высказался о сжираемой раком Заворотнюк

Кому война, а кому мать родная. Пока родные Анастасии Заворотнюк пытаются всеми силами скрыть ее болезнь, только ленивый не прокомментировал состояние актрисы, не дал совет, не отпиарился на мрачной теме. Александр Медведев, известный как Шура, в шоке от поведения коллег.

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