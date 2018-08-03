Бондарчук выложил 90 миллионов за элитные хоромы с видом на Кремль

Пока большинство отечественных знаменитостей планировали летний отдых, режиссер Федор Бондарчук вел переговоры с риелторами. Кинодеятель решил приобрести себе новую жилплощадь в столице.



Новая квартира Бондарчука находится в пяти минутах от самого сердца столицы – Кремля. Новое пристанище позволит режиссеру пешком дойти до главных достопримечательностей Москвы.

Разговор о недвижимости не был бы полноценным без упоминания ее стоимости. Так, квадратный метр в доме подобного уровня стоит от 400 тысяч рублей до миллиона. По подсчетам экспертов, Бондарчук выложил за новое гнездышко около 90 миллионов рублей в зависимости от состояния, пишет "Собеседник".

Стоит отметить, что режиссер выбрал самое подходящее время для покупки. Дело в том, что из-за кризиса цены на элитную недвижимость в столице снизились. Еще пару лет назад звезде пришлось бы переплатить за квартиру минимум десять миллионов.

В новом доме Бондарчука есть все необходимое для комфортной жизни. Объект круглосуточно охраняют. Более того, неподалеку располагаются два парка, где Федор сможет прогуливаться по вечерам со своей пассией.

Эксперты, в свою очередь, нашли логичное объяснение выбору режиссера. "Несмотря на то что центр Москвы крайне шумный, в Брюсовом всегда тихо. Поэтому многие обеспеченные люди предпочитают жить именно здесь", – рассказали риелторы.

Стоит отметить, что в новое жилье Федор Бондарчук еще не въехал. В данный момент в помещении активными темпами идет ремонт.

Дом, в котором поселятся Бондарчук и его возлюбленная, – уникальный. Его построили в 20-х годах для актеров МХАТа. В последние 90 лет здесь проживали многие известные личности, превратившие дом в памятник истории и культуры.