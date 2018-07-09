Воспоминания о Бузовой: безработный Тарасов избавляется от элитной квартиры

Знаменитый спортсмен пытается как можно быстрее избавиться от роскошной четырехкомнатной квартиры, в которой проживал с бывшей женой Ольгой Бузовой. Обстановку в ней с любовью создавала телеведущая, однако после развода ей от совместного имущества ничего не досталось.

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