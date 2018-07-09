Воспоминания о Бузовой: безработный Тарасов избавляется от элитной квартиры
Шикарная недвижимость расположена неподалеку от метро "Тропарево". Жилье было выставлено на продажу еще в декабре 2017 года. Тарасов просил за него 70 миллионов, но желающих пока не нашлось.
Теперь, когда "Локомотив" отказался продлевать со спортсменом контракт, да еще накануне родов супруги Ольги Костенко, Дмитрий пошел на снижение стоимости до 65 миллионов рублей, передает Starhit.ru. Покупателю достанется квартира с дизайнерским ремонтом в пастельных тонах, дорогой техникой и мебелью от европейских брендов. Спальня оснащена санузлом и гардеробной, а кухня совмещена с гостиной.
Ранее апартаментами Дмитрия Тарасова заинтересовался футболист "Локомотива" Ренат Янбаев. Но окончательного решения в пользу приобретения квартиры от него так и не последовало. Сам экс-супруг Бузовой снижение цены на бывшее семейное гнездышко, как и увольнение, не комментирует.
Поговаривают, что Тарасов может перейти в "Ростов". За "Локомотив" он выступал с 2010 года. Как писали Dni.Ru, вместе с командой он выигрывал чемпионат России и дважды побеждал в Кубке страны.
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