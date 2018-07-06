"Сижу и реву": звезду "Сладкой жизни" довели до истерики

Российская актриса и ведущая Лукерья Ильяшенко отмечает поистине грандиозное событие. Звезда "Сладкой жизни" завершила многострадальный ремонт в квартире, который длился шесть месяцев.

Своей радостью актриса поделилась с поклонниками в Instagram. "Этот победоносный оскал на моем лице означает то, что #сукаремонтокончен!!! Ииииихаааа!!!!" – написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, – Прим. ред.).

При этом звезда призналась, что ремонт дался ей очень нелегко. "Я не знаю, что это за фигня, но я сижу в квартире, которую купила сама, в которой сама сделала ремонт, сижу и реву, как дура. Просто взахлеб. Я разразилась слезами прямо перед прорабом, который прошел со мной через все эти непростые полгода. Мне так стыдно", – рассказала артистка о своих эмоциях.

Подписчики Лукерьи поддержали кумира добрыми словами в комментариях. "Это из-за эмоционального напряжения, которое накапливалось "благодаря" ремонту, а как все закончилось, так эмоции и хлынули, женскими слезами", "Счастья вам в Вашем! Доме))", – написали пользователи Сети. Кроме того, поклонники Ильяшенко попросили выложить фотографии квартиры, чтобы оценить результат.

Публикация от Лукерья Ильяшенко (@lukerya) 20 Июн 2018 в 4:32 PDT

Стоит отметить, что на протяжении ремонта артистка не переставала делиться подробностями процесса. Она злилась на рабочих, жаловалась на стоимость строительных материалов и хвасталась роскошной мебелью, которая идеально вписалась в интерьер.

Публикация от Лукерья Ильяшенко (@lukerya) 20 Июн 2018 в 11:50 PDT

Незадолго до окончания ремонта Лукерья захотела перекрасить стены комнаты в темно-зеленый цвет. На вопрос подписчиков, почему она выбрала именно такой оттенок, Лукерья ответила с долей иронии. "Светлые стены несут в себе какой-то нарочитый показушный оптимизм. Во всех самых жутких заведениях всегда "радостные, светлые стены": в больницах, в школах (гори они синим пламенем), в институтах, в Жилищнике, в кабинете участкового. И везде они ехидно нашептывают: "Давай, давай! Улыбнись! Ну и что, что у тебя язва/неуд по матану/трубу прорвало/штрафов на 70 тысяч? – Мы же тут такие оптимистичные! Давай, скотина неблагодарная, веселись!". А темные стены – они как-будто все уже поняли про эту жизнь и ничем их не удивить", – объяснила артистка.



