Звезда "Дома-2" похвасталась шикарным особняком

Виктория Романец и Антон Гусев купили таунхаус в элитном коттеджном поселке. Пара очень рада, что дом им обошелся "всего" в семь миллионов рублей.

Вика и Антон больше года мечтали о собственном жилье. Супруги хотели жить в элитном таунхаусе определенного внешнего вида. И обязательно – в престижном коттеджном поселке. Мечта, наконец-то, осуществилась.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Романец рассказал, что изначально они смотрели таунхаус за 10,6 миллиона. "Варианты застройщиков нам не нравились, и мы обратились к частнику", – цитирует звезду "Дома-2" с Dom2Life.ru. Девушка призналась, что их приятно удивила цена – "всего семь миллионов".

"Таунхаус площадью 136 квадратов. Два парковочных места, солнечная сторона, балкон – все, как мы хотели! Сейчас будем делать ремонт, приедет мой отчим, он будет отвечать за черновую отделку", – поделилась Романец. В следующем году пара планирует купить квартиру в Москве, "потому что неплохо сэкономили".

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14) 24 Май 2018 в 4:56 PDT

Дом участников телешоу расположен на Новорижском шоссе в 23-х километрах от МКАДа. Вику и Антона это вполне устраивает. "До центра Москвы добираться без пробок ровно 30 минут. С пробками – 50", - отметила Романец.