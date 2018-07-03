Беременная Хилькевич похвасталась новой квартирой
Актриса поделилась подробностями важного события. Теперь она – обладательница трехкомнатной квартиры. Собственная недвижимость сейчас семье как нельзя кстати, ведь знаменитость ждет второго ребенка.
"Это произошло не так давно, но мы уже переехали туда и сделали ремонт. Привязываться к полу будущего малыша не стали: окрасили детскую в нейтральные тона. А дизайн выполнили в экостиле", – цитирует девушку 7days.ru.
Ранее Хилькевич призналась, что у нее не получается контролировать вес. За беременность звезда уже набрала больше 14 килограммов. Она переживает, что не сможет вернуться к прежним стройным формам.
Как писали Dni.Ru, Анна и ее муж Артур воспитывают дочь Арианну. Она родилась в декабре 2015-го, спустя полгода после того, как артистка официально оформила отношения с возлюбленным.
Слухи о второй беременности Хилькевич начали ходить в начале 2018 года. Очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошла по Сети после появления Анны на премьере фильма "Купи меня".
Телеведущий опубликовал новый снимок Примадонны
Матильда оказалась королевой оральных ласк
Актриса ответила на все наболевшие вопросы
Балерина приехала к Мише