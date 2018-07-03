Беременная Хилькевич похвасталась новой квартирой

Звезда сериала "Универ" осуществила заветную мечту. Анна Хилькевич купила недвижимость в Москве.

Актриса поделилась подробностями важного события. Теперь она – обладательница трехкомнатной квартиры. Собственная недвижимость сейчас семье как нельзя кстати, ведь знаменитость ждет второго ребенка.

"Это произошло не так давно, но мы уже переехали туда и сделали ремонт. Привязываться к полу будущего малыша не стали: окрасили детскую в нейтральные тона. А дизайн выполнили в экостиле", – цитирует девушку 7days.ru.

Ранее Хилькевич призналась, что у нее не получается контролировать вес. За беременность звезда уже набрала больше 14 килограммов. Она переживает, что не сможет вернуться к прежним стройным формам.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 14 Июн 2018 в 8:26 PDT

Как писали Dni.Ru, Анна и ее муж Артур воспитывают дочь Арианну. Она родилась в декабре 2015-го, спустя полгода после того, как артистка официально оформила отношения с возлюбленным.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 1 Июл 2018 в 8:57 PDT

Слухи о второй беременности Хилькевич начали ходить в начале 2018 года. Очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошла по Сети после появления Анны на премьере фильма "Купи меня".