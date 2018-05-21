Наследников Баталова заперли в четырех стенах

Вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова после его смерти оказались запертыми в четырех стенах. Вывозить на прогулку больную дочь из московской квартиры 83-летняя Гитана не может, а выехать на дачу не представляется возможным из-за конфликта с соседом по участку.



50-летняя Мария передвигается только на инвалидном кресле – у нее с рождения диагноз "ДЦП". Вдове Алексея Баталова организовать ежедневные прогулки для дочери не по силам. Можно было бы вывезти семью артиста на дачу, однако этому мешает конфликтная ситуация с соседом.

Как рассказала подруга Баталовых, актриса Наталья Дрожжина, владелец соседнего участка незаконно построил баню на земле актера. Он ухитрился присвоить две сотки стоимостью один миллион рублей. Суд еще до смерти Баталова решил конфликт в пользу артиста – захватчик должен был снести сооружение, вывезти мусор и восстановить забор. Однако это до сих пор не сделано.

Адвокаты Баталовых уже подали новый иск. А сосед заверил, что и рад бы избавиться от проблемы – суды, мол, подорвали здоровье. Только, даже если сломает баню, строительный мусор вывезти не сможет – грузовая машина через участок не пройдет, заявил Вадим Эльгарт журналистам НТВ.

Исправлять ситуацию ему все же придется. По словам адвокатов, если после решения суда баню не снесут и не восстановят границы участка Баталовых, будут приняты жесткие меры. Недвижимость соседа будет продана с торгов, и убытки, понесенные Баталовыми, будут возмещены из полученной суммы.

Dni.Ru писали о том, как предприимчивый ювелир Вадим Эльгарт уговорил доверчивого Алексея Владимировича соорудить общую баню на две семьи и подсунул актеру на подпись какие-то бумаги. Позже выяснилось, что Баталов "подарил" соседу две сотки, о чем договоренности не было.

По счастью, когда Баталов подписывал бумаги, он уже не был собственником дачи. Лет 20 назад актер переоформил ее на свою дочь Марию, так что его подпись на документах недействительна.

