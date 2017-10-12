Вдова Баталова заперлась дома после смерти мужа

Журналисты связались с вдовой легендарного артиста Алексея Баталова Гитаной Леонтенко. Женщина рассказала о наследстве мэтра, развенчав мифы об отношениях с его старшей дочерью, и призналась, что никогда не сможет принять смерть мужа.

Алексей Баталов умер 15 июня в возрасте 88 лет. Артист оставил завещание, согласно которому все имущество – квартиру в знаменитом Доме на набережной и дачу в Подмосковье – перешло его младшей дочери Марии, хотя у него есть и старшая дочь Надежда. СМИ раструбили об этом на всю страну, вследствие чего разразился скандал.

Интересно, что сам Баталов в интервью признавался, что редко общался со старшей наследницей, ссылаясь на то, что у нее своя жизнь. А внучку и правнучку и вовсе никогда не видел. Однако, по словам вдовы артиста, это не стало основанием для ссор и обид.

"Мы с Надей много лет дружим, она очень хорошая, заходит к нам. Леша ее тоже любил, но как-то так сложилось, что она жила своей жизнью и редко появлялась. Ни внучка, ни правнучка к нему не приходили, почему-то не хотели. Он же не может бегать к ним и говорить: "Вот он я, посмотрите на меня!" Там много лет уже другая семья. Ирина, первая жена, повторно вышла замуж, может быть, Надя отчима папой называла..." – рассказала вдова Баталова.

Гитана отметила, что наследство актер оставил весьма скромное. "Все наследство – три малюсеньких комнатки, три шкафа, вот и все, что нажили. Надя была замужем, жила хорошо. Дачу Алеше дали, потому что он много работал. Да, чуть больше, чем у всех, потому что больной ребенок. Он дачу взял только из-за Маши, а так бы и не брали, наверное... Что еще? Две свои машины он продал при жизни и тратил деньги на насущное, платил тем, кто за ним ухаживал. Бриллиантов у меня нет. Денег я не знаю, сколько там у него на книжке. Сейчас мне Союз писателей сколько-то платит, кажется, 13 тысяч в месяц", – цитирует Гитану Леонтенко сайт "Комсомольская правда".

По словам вдовы, Баталов очень переживал, что его младшая дочь Мария, которой сейчас 49 лет, родилась с ДЦП. Всему виной врачебная ошибка. Тем не менее, дочь артиста окончила ВГИК и стала сценаристом. "Я спокойна за Машу: когда меня не станет, ей помогут, есть несколько близких людей. Союз даст сиделку. И в Наде я абсолютно уверена, что Машу она не оставит", – заключила Гитана.

Мария тяжело переживает смерть отца: постоянно плачет, но старается держать себя в руках. "А вот я никогда не смогу принять, что его нет. Даже из дома не выхожу. Мы ведь с Алешей всю жизнь были вместе: 55 лет в браке, 64 года знакомы. Я даже сплю в его рубашке. Он много чего не успел, хотел еще снимать, играть. Как сейчас вижу: Алеша сидит в кресле и по телефону что-то обсуждает с Володей Меньшовым, который снимал "Москва слезам не верит". Они придумывали какое-то продолжение. Таким я его и запомнила..." – рассказала вдова актера.

Интересно, что журналисты связались и со старшей дочерью Баталова Надеждой. Женщина была категорична: "Я не даю интервью на личные темы, я еще с папой об этом договорилась. А что по поводу наследства – я ни с кем судиться не буду. Мы с Гитаной все сами решим между собой, и никто никогда об этом не узнает".