Шикарный ремонт для Киркорова от Первого канала взбесил россиян

Первый канал оказался в центре очередного скандала из-за шикарного ремонта в особняке короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Народ возмущен тем, что авторы передачи тратят деньги на "Диснейленд" для одного из богатейших певцов страны.

Киркоров стал главным героем программы "Идеальный ремонт". Преображением шикарного дома знаменитого исполнителя занимались архитекторы и дизайнеры.

Для певца и его семьи сделали библиотеку и полноценный детский театр. Стены одной из комнат, в которых проходил ремонт, были выложены солью.

Остается только гадать, сколько же денег ушло на обновление особняка. Тот факт, что Первый канал помогает богачу ремонтировать дом, вызвал правденый гнев у россиян.

"Лучше бы идеальные ремонты простым людям делали и показывали, а такие, как ФК сами все могут для себя купить и сделать! Не бедствуют…", – обрушился с критикой на создателей передачи один из пользователей сети. "Хотя Киркоров утверждает, что приучает детей к ограничениям, по дому этого не скажешь: особняк уже превратился в филиал „Диснейленда“, – возмутился другой.

Участники беседы заметили, что многие советские артисты живут в ужасных условиях, а ремонт почему-то делают поп-звезде. "Думаю, надо было пожертвовать эти вложения на ремонт какому-нибудь дет саду или больнице…!", – выразил сове мнение комментатор.