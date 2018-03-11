Шикарный ремонт для Киркорова от Первого канала взбесил россиян
Киркоров стал главным героем программы "Идеальный ремонт". Преображением шикарного дома знаменитого исполнителя занимались архитекторы и дизайнеры.
Для певца и его семьи сделали библиотеку и полноценный детский театр. Стены одной из комнат, в которых проходил ремонт, были выложены солью.
Остается только гадать, сколько же денег ушло на обновление особняка. Тот факт, что Первый канал помогает богачу ремонтировать дом, вызвал правденый гнев у россиян.
"Лучше бы идеальные ремонты простым людям делали и показывали, а такие, как ФК сами все могут для себя купить и сделать! Не бедствуют…", – обрушился с критикой на создателей передачи один из пользователей сети. "Хотя Киркоров утверждает, что приучает детей к ограничениям, по дому этого не скажешь: особняк уже превратился в филиал „Диснейленда“, – возмутился другой.
Участники беседы заметили, что многие советские артисты живут в ужасных условиях, а ремонт почему-то делают поп-звезде. "Думаю, надо было пожертвовать эти вложения на ремонт какому-нибудь дет саду или больнице…!", – выразил сове мнение комментатор.
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