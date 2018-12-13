Курникова и Иглесиас остались без дома

Роскошная вилла в Майами, принадлежащая Энрике Иглесиасу и Анне Курниковой, выставлена на продажу. Едва завершив перестройку особняка, пара решила от него избавиться.

Дом оказался слишком большим. Приобретая особняк и перестраивая его на свой лад, Энрике и Анна планировали переехать сюда с детьми и пригласить родителей. Однако, когда ремонт был завершен, звездная пара поняла, что только в гостиной могут свободно разместиться три семьи.

Виллу Иглесиас с Курниковой приобрели за 1,8 миллиона долларов. Общая площадь помещений – приблизительно 632 квадратных метра. В доме шесть спален с отдельными ванными комнатами, гостиная с золочеными люстрами, на участке есть бассейн, крытая терраса и кухня на открытом воздухе. Вся эта роскошь доступна за пять миллионов долларов, передает РЕН ТВ со ссылкой на Wall Street Journal.

Анна Курникова – российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии. Энрике Иглесиас – испанский певец, автор песен, продюсер и актер, один из самых известных представителей латиноамериканской музыки в мире. За свою карьеру он выпустил более 40 синглов и десять студийных альбомов.

Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году. В СМИ периодически появлялись сообщения о разладе в звездной семье и грядущем расставании. Однако в декабре 2017 года у пары родилась двойня, и слухи о разводе утихли.