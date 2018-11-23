У россиян отнимут последние квартиры

Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у россиян-банкротов. По мнению экспертов, такая мера грозит социальным взрывом.



Должников будут выгонять из квартир, а имущество — выставлять на торги. Таким образом, миллионы наших соотечественников с семьями могут оказаться на улице.

Такое решение суда следует из вердикта по делу Анатолия Фрущака. Отметим, он и его кредитор Андрей Кузнецов судятся порядка десяти лет. За это время долг вырос до 13 миллионов рублей. Фрущак в 2017 году подал в суд заявление о банкротстве, его иск удовлетворили.

Вместе с тем он просил арбитраж не выставлять на торги его единственную квартиру. Но судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отменила решения нижестоящих судов, которые удовлетворили пожелание россиянина, передает "Интерфакс". Разбирательство начнется заново.

Эксперты считают этот прецедент очень опасным, поскольку многие россияне сегодня находятся в тяжелой жизненной ситуации из-за кредитов. Подчас они не могут выполнить взятые ранее обязательства. "Во многих случаях квартира – это фактически единственное, что есть у человека", - цитирует сопредседателя экспертного совета аналитического агентства "Национальный эксперт" Сергея Журавского Ura.ru.

Председатель коллегии адвокатов "Домбровицкий и партнеры" Петр Домбровицкий опасается, что суды в регионах могут расценить прецедент Фрущака как сигнал. В свою очередь адвокат Андрей Князев отметил, что должнику, проживающему в большой квартире, должны предоставить более скромное жилье. При этом он добавил, что, к сожалению, такой практики пока в нашей стране нет.