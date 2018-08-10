Пенсионерам запретят продавать квартиры

Россиянам старше 70 лет запретят продажу квартир. Авторы инициативы объясняют ее желанием защитить пожилых людей от мошенников.

Разработать меры по защите пенсионеров решил совет при Мосгордуме. Предлагается запретить россиянам старше 70 лет продажу, обмен или передачу в дар квартир без согласия собеса.

В Мосгордуме считают, что необходимо создать механизм, в рамках которого независимые сотрудники будут контролировать сделку с принадлежащей пенсионеру недвижимостью. Представители госоргана будут проверять ее законность, наблюдать за поступлением денег на счет. Они убедятся, что пожилой человек после сделки останется с жильем, в котором будет прописан.

Сегодня зафиксировано множество случаев, когда мошенники обхаживают пенсионеров, втираются к ним в доверие и получают их квартиры. После смерти обманутых родственники выясняют, что жилье продано или завещано другому лицу. "А бывает, что мошенники даже не ждут смерти пенсионера, а, провернув свои дела, просто выкидывают его на улицу", – отметила один из авторов предложения, адвокат Людмила Айвар.

Отмечается, что сейчас подобный предложенному контроль действует при отчуждении квартир, в которых живут дети. При продаже такого жилья родители обязаны получить в органах опеки и попечительства согласие и доказать, что ребенок будет жить в другой квартире и иметь в ней свою долю, передает "Рамблер Новости".

Публикация от all.khasavyurt (@all.khasavyurt) 8 Авг 2018 в 11:26 PDT

Чтобы исключить вовлеченность чиновников, которые будут контролировать весь процесс, в мошеннические схемы, надо ввести серьезную ответственность за подобное преступление, уверены в Мосгордуме.