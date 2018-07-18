Путин оценил масштаб преобразований в Москве

Президент России Владимир Путин посетил Московский урбанистический форум, который проходит в эти дни в парке "Зарядье". Глава государства высоко оценил изменения, произошедшие за последние годы в столице. По его словам, Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды.

Урбанфорум, который проходит в Москве уже в восьмой раз, является одной из самых авторитетных площадок, на которой обсуждаются настоящее и будущее городов, отметил Владимир Путин. Организацию мероприятия в российской столице президент назвал закономерным. "Москва сегодня – огромная площадка для творчества, для идей, для осуществления архитектурных замыслов", – сказал он.

Глава государства особо отметил место, в котором проходит форум. По его словам, в "Зарядье" собраны все современные достижения в урбанистике, а концертный зал по праву может считаться одним из лучших в Европе.

Города Путин назвал движущей силой экономического роста. "Здесь производится более 80 процентов мирового ВВП, здесь активно развиваются образование, наука, культура, рождаются новые знания и технологии", – пояснил президент. Он добавил, что в городах живет более половины населения планеты, а в России еще больше – три четверти, при этом урбанизация продолжает набирать обороты.

Глава государства убежден, что успешными могут стать только те города, которые смогут выработать гармоничную модель развития, создать широкие возможности для отдыха, труда, занятий спортом. "Чтобы в городе было комфортно всем – детям, молодежи, людям старшего возраста, тем, кто сталкивается с ограничениями возможностей по здоровью", – сказал он.

Путин отметил, что в таких вопросах, как благоустройство городов, необходимо прислушиваться к мнениям местных жителей. По словам президента, мэр столицы Сергей Собянин показал, что готов брать на себя ответственность и вести открытый диалог с горожанами.

"Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, она задает стандарты развития современных мегаполисов", – подчеркнул глава государства.

За короткий срок в Москве произошли грандиозные изменения, добавил президент. Он отметил, что продолжают формироваться новые общественные, деловые и культурные пространства, строится жилье. Кроме того, подчеркнул российский лидер, к лучшему меняется и общественный транспорт – от метро и автобусов до такси.

Упомянул Владимир Путин и о программе создания качественной городской среды, которую власти столицы намерены продолжать, благоустроив районы за пределами центра. "Изменения городской среды меняют по сути даже мировоззрение, самочувствие, настроение людей", – сказал президент.

По словам главы государства, столичный градоначальник рассказал ему о планах развития города. Путин назвал их грандиозными. "Надеюсь, все они будут реализованы на благо людей", – добавил российский лидер.

Он призвал глав других субъектов Федерации активно использовать урбанистический опыт столицы. "В каждом регионе должны быть площадки, где специалисты могут общаться, обмениваться знаниями, предлагать современные проекты. Здесь должны концентрироваться творческий потенциал и энергия регионов", – сказал Путин.

Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в парке "Зарядье" 17 июля. Главная тема площадки – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". На мероприятии присутствуют российские и международные эксперты и архитекторы, а также руководители мировых мегаполисов.

На открытии Урбанфорума выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник, помимо прочего, обозначил основные направления, по которым будет идти развитие столицы. Среди них транспорт (метро, дорог), благоустройство улиц и организация комфортных общественных пространств, реновация ветхого жилого фонда, развитие сервиса городских услуг и многое другое.