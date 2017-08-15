Васильев рассказал Путину о результатах работы "ЕР" в Госдуме

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 августа, провел встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым. Обсуждался ряд актуальных вопросов, в том числе проблема обманутых дольщиков, федеральный бюджет и другие важные темы.

Васильев рассказал Путину о работе фракции "ЕР" во время весенней сессии нижней палаты парламента, а также о планах на ближайшее время. Глава крупнейшей думской фракции поблагодарил президента за встречу с единороссами в конце прошлого года, отметив, что рекомендации главы государства по сохранению пропорций между фракциями положительно сказались на работе весенней сессии Госдумы.

Глава фракции "ЕР" особо подчеркнул, что депутаты активно обсуждали каждый законопроект, было немало споров. "Но при этом у нас не было ни одного случая, когда кто-то был бы не понят, хлопнул дверью, и какая-то фракция пыталась уйти из зала", – сказал он. Васильев отметил, что дискуссии между парламентариями были длительными и плодотворными.

"Это уважительное отношение создало возможность решений по целому ряду направлений", – сказал парламентарий.

Кроме того, Васильев в беседе с Путиным упомянул о прошедших в стенах нижней палаты в весеннюю сессию парламентских слушаниях. "Это то, о чем мы тоже говорили: мы приглашали людей к диалогу не на улице, не на митингах, а в правовом поле парламента, цивилизованно. Это получается. Не сразу, но находим понимание", – дал свою оценку глава фракции "ЕР".

Одной из тем парламентских слушаний стала проблема обманутых дольщиков. "Граждане представляли у нас 20 регионов, более 200 человек, активных, хорошо знающих тему и крайне заинтересованных, потому что это их жизненные вопросы, вопросы их семьи", – рассказал депутат, отметив, что "разговор получился".

"Мы сошлись на общественно важных вещах и понимании того, что власть обязана решать в интересах людей их задачи", – добавил он.





Васильев выразил уверенность, что проведение парламентских слушаний способствовало нахождению понимания между властью и нуждающимися в помощи гражданами. "Во-первых, мы провели это у нас на федеральном уровне, есть постоянная рабочая группа, мне поручено возглавить ее в Думе, мы регулярно собираемся, решаем конкретные вопросы. Председатель Думы направил письмо в регионы, у нас уже в ряде регионов проведены аналогичные слушания и созданы такие же рабочие группы", – рассказал президенту глава фракции "ЕР".

По его словам, таким образом Госдума создает вертикаль парламентского контроля, вовлекая туда исполнительную власть. "Дело идет", – подчеркнул Васильев.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы федерального бюджета. Как отметил Владимир Путин, в предстоящую осеннюю сессию Госдума должна поработать над соответствующим законом. "Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается за счет сокращения статей на оборону", – отметил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что это никоим образом не должно снизить высокие темпы переоснащения армии и флота. "Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу, но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны", – сказал президент.

Также на встрече затрагивался ряд других вопросов. Один из них – проблема так называемых "групп смерти" в социальных сетях. По словам Владимира Путина, их организаторы ничем не отличаются от убийц. "Они же еще и деньги на этом зарабатывают", – сказал глава государства.





Помимо прочего, была затронута и такая волнующая многих тема, как реновация ветхого жилья в столице. По словам Владимира Васильева, реализация программы позволит не только построить для граждан жилье гораздо более высокого качества, но и выработать опыт, который затем будет востребован в масштабах всей страны. "Удалось это довести до понимания, и все фракции поддержали этот проект. Будем дальше его сопровождать. Создали постоянную структуру, которая будет постоянно в контакте с людьми на уровне Госдумы отрабатывать", – подчеркнул парламентарий.

Стоит отметить, что вопросы уголовного наказания за склонение детей к суициду и помощи обманутым дольщикам были одними из главных в повестке нижней палаты парламента в весеннюю сессию. Госдума уделила этим проблемам большое внимание.

Так, законопроект об уголовной ответственности для создателей "групп смерти" был внесен на рассмотрение в марте вице-спикером Ириной Яровой. В третьем окончательном чтении он был принят в конце мая. После чего в начале июня нормативно-правовой акт был подписан президентом Владимиром Путиным.

Документ привносит в Уголовный кодекс России три новые статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

Совершившим подобное преступление будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Госдума VII созыва под председательством Вячеслава Володина также уделяет большое внимание проблемам обманутых дольщиков и в целом долевого строительства. В июле нижняя палата приняла закон о создании компенсационного фонда долевого строительства, который уже одобрил Совет Федерации и подписал президент.

Документ предполагает прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по принципу, схожему с защитой прав вкладчиков.

Первые и самые масштабные парламентские слушания по проблемам участников долевого строительства прошли в Госдуме 3 июля. В них участвовали дольщики из разных регионов России. По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с вице-спикером Думы Владимиром Васильевым, в которую вошли представители всех фракций нижней палаты парламента.

Также подобные слушания прошли почти в 50-ти российских субъектах. Многие парламентарии лично принимали участие в обсуждении проблем дольщиков в своих регионах. Решено до 1 января 2018 года создать единую информационную систему жилищного строительства. Осенью аналогичные обсуждения проведут еще 23 субъекта.

Напомним, Госдума закрыла весеннюю сессию 21 июля. Говоря об итогах и достижениях, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин особенно отметил укрепление депутатской дисциплины и парламентский контроль за выполнением принятых решений. Каникулы у депутатов закончатся в начале сентября, когда они соберутся на осеннюю сессию.

