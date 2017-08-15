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Политика

Васильев рассказал Путину о результатах работы "ЕР" в Госдуме

Владимир Путин и Владимир Васильев. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во вторник, 15 августа, провел встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым. Обсуждался ряд актуальных вопросов, в том числе проблема обманутых дольщиков, федеральный бюджет и другие важные темы.
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Васильев рассказал Путину о работе фракции "ЕР" во время весенней сессии нижней палаты парламента, а также о планах на ближайшее время. Глава крупнейшей думской фракции поблагодарил президента за встречу с единороссами в конце прошлого года, отметив, что рекомендации главы государства по сохранению пропорций между фракциями положительно сказались на работе весенней сессии Госдумы.

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Глава фракции "ЕР" особо подчеркнул, что депутаты активно обсуждали каждый законопроект, было немало споров. "Но при этом у нас не было ни одного случая, когда кто-то был бы не понят, хлопнул дверью, и какая-то фракция пыталась уйти из зала", – сказал он. Васильев отметил, что дискуссии между парламентариями были длительными и плодотворными.

"Это уважительное отношение создало возможность решений по целому ряду направлений", – сказал парламентарий.

Кроме того, Васильев в беседе с Путиным упомянул о прошедших в стенах нижней палаты в весеннюю сессию парламентских слушаниях. "Это то, о чем мы тоже говорили: мы приглашали людей к диалогу не на улице, не на митингах, а в правовом поле парламента, цивилизованно. Это получается. Не сразу, но находим понимание", – дал свою оценку глава фракции "ЕР".

Одной из тем парламентских слушаний стала проблема обманутых дольщиков. "Граждане представляли у нас 20 регионов, более 200 человек, активных, хорошо знающих тему и крайне заинтересованных, потому что это их жизненные вопросы, вопросы их семьи", – рассказал депутат, отметив, что "разговор получился".

"Мы сошлись на общественно важных вещах и понимании того, что власть обязана решать в интересах людей их задачи", – добавил он.

Фото: duma.gov.ru

Васильев выразил уверенность, что проведение парламентских слушаний способствовало нахождению понимания между властью и нуждающимися в помощи гражданами. "Во-первых, мы провели это у нас на федеральном уровне, есть постоянная рабочая группа, мне поручено возглавить ее в Думе, мы регулярно собираемся, решаем конкретные вопросы. Председатель Думы направил письмо в регионы, у нас уже в ряде регионов проведены аналогичные слушания и созданы такие же рабочие группы", – рассказал президенту глава фракции "ЕР".

По его словам, таким образом Госдума создает вертикаль парламентского контроля, вовлекая туда исполнительную власть. "Дело идет", – подчеркнул Васильев.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы федерального бюджета. Как отметил Владимир Путин, в предстоящую осеннюю сессию Госдума должна поработать над соответствующим законом. "Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается за счет сокращения статей на оборону", – отметил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что это никоим образом не должно снизить высокие темпы переоснащения армии и флота. "Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу, но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны", – сказал президент.

Также на встрече затрагивался ряд других вопросов. Один из них – проблема так называемых "групп смерти" в социальных сетях. По словам Владимира Путина, их организаторы ничем не отличаются от убийц. "Они же еще и деньги на этом зарабатывают", – сказал глава государства.

Фото: GLOBAL LOOK press

Помимо прочего, была затронута и такая волнующая многих тема, как реновация ветхого жилья в столице. По словам Владимира Васильева, реализация программы позволит не только построить для граждан жилье гораздо более высокого качества, но и выработать опыт, который затем будет востребован в масштабах всей страны. "Удалось это довести до понимания, и все фракции поддержали этот проект. Будем дальше его сопровождать. Создали постоянную структуру, которая будет постоянно в контакте с людьми на уровне Госдумы отрабатывать", – подчеркнул парламентарий.

Стоит отметить, что вопросы уголовного наказания за склонение детей к суициду и помощи обманутым дольщикам были одними из главных в повестке нижней палаты парламента в весеннюю сессию. Госдума уделила этим проблемам большое внимание.

Так, законопроект об уголовной ответственности для создателей "групп смерти" был внесен на рассмотрение в марте вице-спикером Ириной Яровой. В третьем окончательном чтении он был принят в конце мая. После чего в начале июня нормативно-правовой акт был подписан президентом Владимиром Путиным.

Документ привносит в Уголовный кодекс России три новые статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

Совершившим подобное преступление будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Госдума VII созыва под председательством Вячеслава Володина также уделяет большое внимание проблемам обманутых дольщиков и в целом долевого строительства. В июле нижняя палата приняла закон о создании компенсационного фонда долевого строительства, который уже одобрил Совет Федерации и подписал президент.

Документ предполагает прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по принципу, схожему с защитой прав вкладчиков.

Первые и самые масштабные парламентские слушания по проблемам участников долевого строительства прошли в Госдуме 3 июля. В них участвовали дольщики из разных регионов России. По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с вице-спикером Думы Владимиром Васильевым, в которую вошли представители всех фракций нижней палаты парламента.

Также подобные слушания прошли почти в 50-ти российских субъектах. Многие парламентарии лично принимали участие в обсуждении проблем дольщиков в своих регионах. Решено до 1 января 2018 года создать единую информационную систему жилищного строительства. Осенью аналогичные обсуждения проведут еще 23 субъекта.

Напомним, Госдума закрыла весеннюю сессию 21 июля. Говоря об итогах и достижениях, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин особенно отметил укрепление депутатской дисциплины и парламентский контроль за выполнением принятых решений. Каникулы у депутатов закончатся в начале сентября, когда они соберутся на осеннюю сессию.

Автор: Иван Поляков15 августа 2017, 16:00

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