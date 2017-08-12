Обманутые дольщики благодарят Володина за решение их проблем

Саратовские дольщики поблагодарили спикера Госдумы Вячеслава Володина за помощь в решении их проблем. "Мы боролись много лет, писали везде, нам пытался помочь губернатор. я хочу сказать вам огромное спасибо, потому что вы вселили в город и людей надежду", – сказал представитель обманутых дольщиков на второй по счету встречи в Саратове, посвященной решению этой проблемы.

В свою очередь, Володин пообещал искать решение до тех пор, пока оно не будет найдено и призвал к диалогу застройщиков с дольщиками.

"Сейчас по закону будет создан специальный компенсационный фонд. Все застройщики будут обязаны страховаться в этом фонде. Но

нам важно, чтобы справедливость восторжествовала в отношении тех, кто попал в эту проблему до нового закона о защите прав дольщиков", – отметил спикер Думы.

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