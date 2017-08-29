Звезда комедийного сериала купила дом за 10 миллионов

Звезда комедийного сериала "Женская лига" Ольга Тумайкина приобрела шикарный особняк недалеко от Троицка. Интерьер дома актриса выбрала в марокканском стиле.

"Новый дом обошелся мне в 10 миллионов рублей, он находится недалеко от Троицка, добираться легко по Калужскому шоссе", – цитирует актрису "СтарХит". Пока в особняке идет полным ходом ремонт, актриса живет в съемной квартире неподалеку.

По словам Тумайкиной, она решила, что хочет жить подальше от шумного города. К осуществлению своей мечты актриса подошла основательно – наняла бригаду строителей и выбрала дизайн интерьера.

"Мне важно, чтобы все было идеально – так, как я задумала. Пока ребята только радуют, еще ни разу не подвели! Но все равно сняла квартиру неподалеку, периодически приезжаю и контролирую процесс работы", – рассказала она.

Жилище актрисы будет отделано в марокканском стиле, с преобладанием оттенков бирюзы. "Я просто потеряла от него голову. Иногда вслух сама себе задаю вопрос: "Оля, кухня будет белой или бежевой?" А внутренний голос тихо отвечает: "Го-лу-бой!" Поэтому как минимум в гостиной и столовой зоне планирую положить плитку в этой гамме. Кстати, пол будет с подогревом, он обошелся в круглую сумму, но я не жалею. Считаю, что траты оправданы – все ради комфорта", – поделилась счастливая обладательница особняка.

Публикация от Ольга Тумайкина (@otumaykina) Фев 5 2015 в 2:00 PST

В новый дом Тумайкина планирует переехать с двумя дочерьми – Полиной и Марусей. По словам актрисы, ее дети уже успели подружиться с соседями и увлеклись рыболовством.