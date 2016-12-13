Депутат Госдумы рассказала о новой квартире в столице
Уходящий президент США рассказал, где будет жить после Белого дома
Принц Гарри купил для невесты дом Риз Уизерспун
Дом, на который пал выбор Гарри, принадлежит актрисе Риз Уизерспун, прославившейся главной ролью в популярной комедии "Блондинка в законе", сообщает Woman's Day. По словам анонимного источника издания, принц давно пообещал своей любимой купить дом в ее родном городе, чтобы пара могла жить там во время визитов Гарри в США.
Примечательно, что ранее Уизерспун купила этот особняк за довольно скромную сумму. Однако после проведенной реконструкции дом заметно вырос в цене. Теперь шикарное поместье, расположенное в районе Пасифик Палисэйдс, престижном пригороде Лос-Анджелесе, оценивается в 27 миллионов долларов,
По информации источника, в доме имеются пять спален с ванными комнатами, а также гараж на несколько машин. Особняк оборудован современной охранной системой. Гарри очень беспокоится о безопасности своей возлюбленной, поэтому несомненным плюсом для него стало то, что на территории поместья есть домик для телохранителей.
Сообщалось, что Гарри и Меган познакомились в мае 2016 года в Торонто. Туда наследник британского престола приехал для продвижения своего спортивного проекта Invictus Games.
Меган Маркл наиболее известна исполнением роли Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В этом проекте она участвует с 2011 года.
Ранее сообщалось, что СМИ негативно отреагировали на новость о новой пассии принца Гарри. Журналисты предположили, полагают, что королевская семья не одобрит его выбор, так как Меган ранее была замужем. Кроме того, она наполовину афроамериканка.
Эти публикации в свою очередь стали причиной гневной реакции членов британской королевской семьи. Так, Гарри назвал журналистов расистами, сообщает британская телерадиокомпания BBC. "Я давно привык к тому, что журналисты пишут обо мне всякое. Но в этом случае они окончательно перегнули палку", – заявил Гарри.
Как отмечают "Вести", его слова были обнародованы пресс-службой Букингемского дворца. Это редкий случай, когда королевские особы официально отреагировали на нападки со стороны СМИ – обычно такие публикации они оставляют без внимания.
Ранее сообщалось, что отношения принца и Маркл развиваются очень стремительно. Как писали Dni.Ru избранница члена королевской семьи уже поселилась в Кенсингтонском дворце в Великобритании.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения