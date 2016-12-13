Принц Гарри купил для невесты дом Риз Уизерспун

Британский принц Гарри, который в настоящий момент встречается с 32-летней американской актрисой Меган Маркл, может переехать в США. Представитель королевской семьи купил для своей возлюбленной особняк в Лос-Анджелесе.

Дом, на который пал выбор Гарри, принадлежит актрисе Риз Уизерспун, прославившейся главной ролью в популярной комедии "Блондинка в законе", сообщает Woman's Day. По словам анонимного источника издания, принц давно пообещал своей любимой купить дом в ее родном городе, чтобы пара могла жить там во время визитов Гарри в США.

Примечательно, что ранее Уизерспун купила этот особняк за довольно скромную сумму. Однако после проведенной реконструкции дом заметно вырос в цене. Теперь шикарное поместье, расположенное в районе Пасифик Палисэйдс, престижном пригороде Лос-Анджелесе, оценивается в 27 миллионов долларов,

По информации источника, в доме имеются пять спален с ванными комнатами, а также гараж на несколько машин. Особняк оборудован современной охранной системой. Гарри очень беспокоится о безопасности своей возлюбленной, поэтому несомненным плюсом для него стало то, что на территории поместья есть домик для телохранителей.

Сообщалось, что Гарри и Меган познакомились в мае 2016 года в Торонто. Туда наследник британского престола приехал для продвижения своего спортивного проекта Invictus Games.

Меган Маркл наиболее известна исполнением роли Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В этом проекте она участвует с 2011 года.

Ранее сообщалось, что СМИ негативно отреагировали на новость о новой пассии принца Гарри. Журналисты предположили, полагают, что королевская семья не одобрит его выбор, так как Меган ранее была замужем. Кроме того, она наполовину афроамериканка.

Weekend shenanigans with @jessicamulroney (wearing my very favorite button down from @mishanonoo) ���� Фото опубликовано Meghan Markle (@meghanmarkle) Окт 1 2016 в 11:52 PDT

Эти публикации в свою очередь стали причиной гневной реакции членов британской королевской семьи. Так, Гарри назвал журналистов расистами, сообщает британская телерадиокомпания BBC. "Я давно привык к тому, что журналисты пишут обо мне всякое. Но в этом случае они окончательно перегнули палку", – заявил Гарри.

Как отмечают "Вести", его слова были обнародованы пресс-службой Букингемского дворца. Это редкий случай, когда королевские особы официально отреагировали на нападки со стороны СМИ – обычно такие публикации они оставляют без внимания.

Ранее сообщалось, что отношения принца и Маркл развиваются очень стремительно. Как писали Dni.Ru избранница члена королевской семьи уже поселилась в Кенсингтонском дворце в Великобритании.