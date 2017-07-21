Экс-супруга российского миллиардера продает особняк за $18 млн

Бывшая супруга миллиардера Василия Анисимова Галина выставила на продажу особняк в Бруклине (США) по цене 18 миллионов долларов. Это уже четвертая ее попытка сбыть дом.

Впервые женщина выставила особняк на продажу в 2013 году – за 30 миллионов долларов. Однако это оказалось слишком дорого и вдвое превышало цены на рынке недвижимости в Бруклине.

В 2014 году дом пытались продать за 17 миллионов долларов, но неудачно. Вновь его выставили на продажу в марте 2017-го и попросили уже 12,5 миллиона долларов. Однако и в этот раз покупателей не нашлось, сообщает Forbes со ссылкой на американское агентство недвижимости Douglas Elliman .

Отмечается, что Галина Анисимова купила трехэтажный особняк общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров в 1996 году. Жена миллиардера заплатила за него 3,7 миллиона долларов. Дом ей продал один из основателей сети ресторанов BurgerFi Джон Розатти.

Затраты Анисимовой на переустройство особняка под свой вкус превысили 30 миллионов долларов. На территории – огромный бассейн, гараж на пять машиномест и пристань для яхт.

Сейчас средняя стоимость дома в Бруклине – один миллион долларов. Примечательно, что большая часть жителей этого района – выходцы из стран бывшего СССР. При этом российские миллиардеры для покупки недвижимости отдают предпочтение другим местам Нью-Йорка, в частности, Манхэттену.

Василий Анисимов занимает 60-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. Он обладает капиталом в размере 1,4 миллиарда долларов. Россиянин владеет Coalco International. В начале 1990-х Анисимову принадлежала компания "Трастконсалт". В дальнейшем ее активы были проданы "Ренове".