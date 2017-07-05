У эксперта по делу "пьяного" мальчика нашли дачу в кооперативе МВД

У судмедэксперта Михаила Клейменова, который подписал экспертизу о наличии алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в апреле в результате ДТП в Подмосковье, нашли дачу в СПО "Темниково". Адвокаты семьи ребенка считают этот факт доказательством того, что эксперт "действует в связке с правоохранительными органами".

прочитано 839 раз