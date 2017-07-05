У эксперта по делу "пьяного" мальчика нашли дачу в кооперативе МВД
Дачный кооператив зарегистрирован по адресу МУ МВД "Балашихинское". Там находятся загородные дома сотрудников правоохранительных органов.
Адвокаты семьи погибшего мальчика уверены в том, что наличие дачи в кооперативе МВД у Клейменова говорит о его причастности к органам полиции. Они считают, что этот факт может свидетельствовать о том, что эксперт подписывал заключения, выгодные стражам порядка, сообщает паблик Mash.
"Клейменов в связке с МВД, технология поставлена на поток", – говорит юрист Валерий Зубов. "Экспертизы Клейменова удобны полиции и улучшают статистику", – добавляет он.
Напомним, в конце июня отец погибшего ребенка Роман Шимко сообщил, что судмедэксперт Клейменов неожиданно уехал за границу. Адвокаты семьи заявляют, что результаты первой экспертизы крови погибшего ребенка должны быть признаны недействительными. Юристы уверены, что имели место халатность, служебный подлог, незнание инструкций и отсутствие здравого смысла.
Как писали Dni.Ru, расследование ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок, завершено. Трагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Малыш попал под колеса машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя женщина.
Экспертиза показала, что в момент аварии мальчик был сильно пьян. Позже было проведено повторное исследование, однако найти в смывах крови этиловый спирт или продукты распада алкоголя не удалось.
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