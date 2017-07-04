Будущее "умных" городов в России

Строительство и развитие "умных" городов, которые позволят жить в комфортной и удобной окружающей среде находит поддержку у крупных девелоперов. Сегодня на первый план выходят smart-технологии в градостроительстве.

"Умные" города способны удовлетворить потребности современного общества в комфортной и качественной среде проживания. Кроме того, подобные городские пространства открывают широкие возможности роста региональной экономики. Крупные федеральные застройщики уловили этот тренд и внедряют передовые технологии в свои проекты. Сегодня конкурировать только квадратными метрами и ценой абсолютно бессмысленно, потребителю нужно предоставить совершенно другое качество, ссчитает президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

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Если еще вчера мало кто знал о том, что такое "умная" квартира, то сегодня такие понятия, как удаленное управление жильем, использование разнообразных сенсоров и повышение безопасности проживания входят в обиход все большего количества россиян. Помимо предоставления нового качества жизни для горожан, "умные" технологии домостроения помогают экономить бюджет потребителя при оплате услуг.





В марте 2017 года Министерство строительства и ЖКХ сообщило, что по прогнозам, к концу года совокупный объем "умного" жилья может достигнуть 7-10 миллиардов рублей. Крупнейшие девелоперские проекты предлагают безопасные пространства, энергоэффективное ЖКХ, электронные карты жителей и "умные" квартиры. Это говорит о наличии компетенций и серьезных перспектив на отечественном рынке недвижимости.

"С помощью девелопера город уже сегодня получает в управление инфраструктуру, которая экономит средства горожан за счет ресурсоффективных технологий. Более 60% жителей видят экономическую выгоду от покупки квартиры в энергоэффективных комплексах. Это значит, что спрос на умные города будет только расти", – отмечает Вениамин Голубицкий.





Правда, есть и барьеры, которые сегодня сдерживают процесс роста "умных городов" в России. В первую очередь это сложности с привлечением дешевого финансирования для инфраструктурных проектов городского развития. Именно в этом направлении необходимы дополнительные стимулы. В тоже время, полная автоматизация учета ЖКХ, управление безопасностью и многие другие атрибуты "умных городов" скоро станут обязательными составляющими большинства новых девелоперских проектов.