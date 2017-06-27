Московский рынок недвижимости сегодня

ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Вторник 27 июня
Лента новостей
18:43
С выпуском машин для Путина возникли проблемы
18:37
Тренер-педофил из Подмосковья получил 12 лет колонии
18:16
Как часто женщины изменяют в опуске
18:10
Участник "прямой линии" получил iPhone 7 с Путиным
18:00
"ЕР" поможет обеспечить интернетом отдаленные территории
17:43
Крабы убежали из чемодана и прогулялись по аэропорту
17:41
Владимир Путин прибыл в Ижевск
17:32
53-летняя жена порадовала Игоря Крутого смелым бикини
17:23
Правила хорошего брака
17:20
Хорошо ли вы знаете фильм "Полосатый рейс"?
17:02
Шокирующие фото сына Елены Яковлевой
16:57
Михалкова и Пресняков начали съемки ужастика
16:50
Как уберечься от инсульта
16:38
Обнаружена новая опасность кремов от загара
16:25
Тесака признали виновным в нападении на людей
16:17
Беременная Серена Уильямс снялась голой
15:58
Гринева на отдыхе удивила развратной позой
15:54
Издателя журнала "Флирт" отправили в тюрьму
15:51
Два сценария развития событий на Украине
15:48
Как превратить стартап в успешный бизнес
15:35
Раскрыта причина гибели "пьяного" мальчика
15:29
Никита Джигурда: Меня убьют любым путем
15:18
Больной Этуш рвется домой из "Склифа"
15:17
Рудковская едко ответила на насмешки Галкина
15:14
Молодежный форум "Территория смыслов" стартует на Клязьме
15:06
В NASA сняли уникальные кадры заката на Сатурне
14:54
Сеть растрогало семейное видео больной раком женщины
14:51
Киев назвал дату "вторжения" России на Украину
14:47
Кремль ответил обманутому Макрону
14:33
За что Антон Гусев возненавидел Викторию Романец
14:32
Тайны и легенды Зимнего дворца
14:32
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили
14:30
Студенты МГИМО убили байкера в Москве
14:21
На Украине раскрыли значение "формулы Макрона"
14:18
Фриске в купальнике разлеглась на пляже
14:15
В Москве пройдет VII Международный фестиваль видеоарта
14:08
Астана оправдалась за демарш против Москвы
14:06
Елизавете II предложили удвоить содержание
14:02
Рецидивист соблазнял подругу угрозами убийства ее дочери
14:01
Володин предложил провести совещание спикеров парламентов Евразии в Европе
13:45
Шурыгиной предложили роль в БДСМ-фильме
13:43
Поклонская показала фото в купальнике
13:25
Google оштрафовали на 2,42 млрд евро
13:22
Михалков сплясал перед юными актрисами и моделями (видео)
13:19
Порноактриса шокировала смертью на съемках
13:03
Родители "пьяного" мальчика настояли на эксгумации
13:02
Как перестать отпугивать мужчин
12:42
Большинство россиян ищут в Сети хреновину
12:42
70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками
12:41
Депутат открыл стрельбу из ружья по людям
12:31
Мару Багдасарян пообещали задержать еще раз
12:27
Жена об измене Шнурова: Я о романе не знала, как идиотка
12:14
Найдена необычная замена спиннеру
12:08
Альбина Джанабаева пожаловалась на постоянное вранье сына
12:04
Глава Балашихи ушел в отставку после нагоняя от Путина
11:50
В России закончились Lada
11:43
Ребенок покалечился на глазах воспитателя в детском саду
11:32
Запад унизил Поветкина безосновательно
11:18
Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным
11:17
Муж Боярской показал обвисшую грудь
11:12
Сколько стоит поклониться мощам Николая Чудотворца
11:03
С парковки на западе Москвы угнали Mercedes-Benz за 8,6 млн
10:58
Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой
10:56
Педофил ограбил школьницу после надругательства
10:53
Мать погибшей Новоселовой пошла на крайние меры
10:50
Юный зацепер попал в реанимацию после удара током
10:44
В Приморье ребенка убило телевизором
10:33
В Москве обстреляли миллионера
10:32
Международную антинаркотическую конференцию предложили провести в Госдуме
10:20
Совещание спикеров стран Евразии может стать площадкой для обмена опытом
10:15
После разрыва с Романец Гусев вспомнил о самом близком человеке
10:14
На Эльбрусе нашли заблудившегося альпиниста
10:05
Мистическая смерть Бориса Хмельницкого
10:05
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
10:03
Составлен список самых больных регионов России
09:47
Пивовары предложили хитрые ограничения для алкоголя
09:40
Ученые разгадали причину аномалий на Венере
09:30
На севере Москвы у мужчины отобрали семь миллионов
09:30
Пригожин раскрыл секрет Бузовой
09:20
Иран ответил США на новые санкции
09:14
Машины начнут заправлять водорослями
09:08
США заранее обвинили Асада в химической атаке в Сирии
09:05
Метаморфозы певицы Алсу
09:03
В Киеве взрывом уничтожило машину
09:00
Приморский силач протащил корабль весом 4,2 тысячи тонн
08:48
Тепло и дожди остались в Москве
08:42
Во сколько россияне оценивают свою жизнь
08:39
Шепелев об убийстве отца Фриске
08:38
Землетрясение из Тихого океана дошло до Петропавловска-Камчатского
08:26
Названа причина страшной травмы Этуша
08:14
Российская армия напугала НАТО
08:02
Женщина напала с ножом на дочерей из-за развода
22:04
Бондарчук отчитала Максакову
21:53
Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной
21:47
Что происходит в жизни Елены Кориковой
21:39
В пресс-службе Михалкова извинились за мат
21:21
Беременную женщину парализовало из-за оргазма
21:08
Живот 49-летней Валерии поразил россиян
21:05
"Неадекватные люди" Каримова
21:04
Газзаеву сделали больно
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рак Михаила Задорнова оказался неизлечим
Бондарчук отчитала Максакову
Гибель "пьяного" мальчика в ДТП восстановили по секундам
Шепелев об убийстве отца Фриске
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Москва утонула после жуткой бури (видео)
Недвижимость

Московский рынок недвижимости сегодня

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
По прогнозам специалистов, в ближайшие 10−20 лет цены на столичное жилье расти не будут. По словам директора Департамента вторичного рынка компании “ИНКОМ-Недвижимость” Сергея Шлома, такое стало возможно из-за ввода на рынок огромного числа новостроек, которые пользуются наибольшим покупательским спросом.
прочитано 286 раз

Кроме того, если проследить динамику ценообразования, то квадрат московского нового жилья стал дешевле более чем на 2% в первом квартале 2017 года. Как рассказал заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект", генеральный директор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев, в апреле были зафиксированы незначительные корректировки в отдельных потребительских классах. В целом ценовая ситуация остается стабильной.

ПО ТЕМЕ

Какой будет Новая Москва через 20 лет

Москва нашла 300 площадок для старта реновации

Как отразился кризис на загородной недвижимости

"Средняя цена по жилым новостройкам эконом-класса составила 115,3 тысячи рублей за квадратный метр (+0,2% к апрелю), комфорт-класса – 172,1 тысячи рублей (-0,5% за месяц)", – добавил Альберт Альфатович.

Еще один из факторов – снижение покупательской способности населения на волне высокого предложения от застройщиков. Сейчас реальные доходы россиян упали более чем на 5% с начала года. Как утверждает старший аналитик компании BSA Алексей Зубиков в интервью порталу "Мир квартир", основные покупатели в настоящий момент – люди небольшого достатка. И это прекрасно понимают сами девелоперы. Именно поэтому наибольшим спросом пользуется жилье эконом-класса.

Это подтверждают и слова Суниева. "Несмотря на незначительную корректировку, большинство застройщиков продолжает гибкую систему ценообразования и выбирает основным инструментом продаж не прямое изменение цен по прайсам, а завуалированное – посредство скидок, акций и спецпредложений", – отметил Альберт Суниев. При этом, некоторые для сохранения темпов продают лоты практически по себестоимости.

Кроме того, эксперты отмечают снижение стоимости и в элитном секторе, хотя и не такое резкое, как ожидалось. Целевая аудитория данного сегмента уже успела приобрести недвижимость на волне падения цен. А первые месяцы нынешнего года показали, что девелоперы не смогли распродать 49% новостроек Москвы в период строительства. Несмотря на ощутимое превалирование предложение над спросом, за последний год уменьшение стоимости на элитную недвижимость не превысило 5%, а до кризиса наблюдался рост. Это связывают в первую очередь с тем, что продавцы элитки готовы ждать покупателей годами и не намерены вводить более гибкую ценовую политику.

Так, например, по данным Альберта Суниева, в апреле средняя цена по жилым новостройкам бизнес-класса – 254,8 тысячи рублей за квадратный метр (-3,6%), элит-класса – 840,0 тысячи рублей (-3,0% за месяц). "Снижение цены в бизнес– и элит-классах вызвано выходом новых проектов на начальной стадии готовности", – уточнил он.

Немаловажную роль в нынешнем ценообразовании на рынке недвижимости сыграл пресловутый экономический кризис. Так, за последние пару лет стоимость жилья в столице снизилась на 15-20%. По некоторым прогнозам, при нынешних огромных объемах строительства, отрицательная динамика может ежегодно доходить до 10%.

Однако многие застройщики все же хотят сохранить имеющуюся прибыль. И здесь так же можно увидеть плюс для обывателя, так как из-за серьезной конкуренции компании вынуждены повышать качественные характеристики своих проектов. Об это также высказался заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект", генеральный директор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов". "Внутренняя инфраструктура проекта, входные группы с дизайнерским оформлением, наличие небольших ликвидных квартир с эргономичными планировочными решениями, проектирование квартир евро-формата - все это становится определяющими факторами для покупателя во всех классах жилья. В связи с этим усиливается тенденция размывания классов на рынке", - считает Суниев.

Видна тенденция уменьшения доли проектов эконом-класса и рост доли жилья повышенного качества. "Примечательно, что минимальные бюджеты покупки квартир в Москве стали встречаться в жилых комплексах комфорт-класса, например, квартиры в ЖК Level Амурская стартуют от 2,1 миллиона рублей с отделкой "под чистовую" и это в границах старой Москвы", – уточнил он.

Закономерно возникает вопрос о том, когда же в столице закончится строительный бум. Это возможно в разрезе внесенных изменений в закон о долевом строительстве. Изменения начали действовать с 1 января 2017 года. Ключевой момент здесь – усилие финансового давления на застройщиков. Теперь строительные компании должны иметь уставной капитал в размере 4% от общей стоимости объекта. В связи с этим, многие участники рынка заявляли об уменьшении темпов ввода нового жилья. Но стоит отметить, что поправки касаются только новых объектов. Поэтому снижение можно будет заметить только в перспективе будущих лет.

В настоящее же время благодаря сложившейся ситуации и снижению ключевой ставки по ипотеке все еще сохраняются высокие темпы продаж. "Существенную роль в сохранении высоких темпов продаж играет и рынок ипотеки. По данным Росреестра количество сделок по ипотеке за месяц увеличилось за год– на 30%", - заключил Альберт Суниев.

Автор: Александр Комаров27 июня 2017, 17:07

комментарии

Политика

Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным
Российская армия напугала НАТО
Красивый премьер Канады пришел на вечеринку к геям
Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной

Шоу-бизнес

53-летняя жена порадовала Игоря Крутого смелым бикини
Актер раскрыл подробности БДСМ-драмы с Шурыгиной
Захарова прячет живот
Гринева на отдыхе удивила развратной позой

Проишествия

"Опекуна" Вороненкова жестоко убили
Депутат открыл стрельбу из ружья по людям
Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой
Беременную женщину парализовало из-за оргазма

Lifestyle

Тайны и легенды Зимнего дворца
Мистическая смерть Бориса Хмельницкого
Названа причина страшной травмы Этуша
"Неадекватные люди" Каримова
Общество

Поклонская показала фото в купальнике

После расставания с женихом экс-прокурор скучает по галантности
Шоу-бизнес

Никита Джигурда: Меня убьют любым путем

После борьбы за многомиллионное наследство актер боится за свою жизнь
Шоу-бизнес

Гринева на отдыхе удивила развратной позой

Блеснувшая на ММКФ актриса сбежала погреться в Грецию
Шоу-бизнес

53-летняя жена порадовала Игоря Крутого смелым бикини

Пользователи Сети восхищены не меньше композитора

Гороскоп

Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля
Совет на выходные 24-25 июня
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике

Фоторепортажи

70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками
Метаморфозы певицы Алсу
Страшная буря обрушилась на Москву
Знаменитые жертвы наркотиков

Спорт

Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Емельяненко жаждет реванша после унижения от Митриона
Акинфеев похоронил сборную России

Регионы

Глава Балашихи ушел в отставку после нагоняя от Путина
Родители "пьяного" мальчика настояли на эксгумации
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
Приморский силач протащил корабль весом 4,2 тысячи тонн
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru