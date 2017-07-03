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В Госдуме допоздна обсуждали защиту прав дольщиков

Обманутые дольщики на парламентских слушаниях Комитета Госдумы. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
Госдума потратила полдня, занимаюсь проблемами долевого строительства. На парламентские слушания, посвященные формированию эффективных законодательных механизмов защиты прав дольщиков, были приглашены представители правительства, строительных компаний, Центробанка, эксперты и обманутые застройщиками граждане. Разговор в зале заседаний Думы продолжался почти семь часов.
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Дискуссия выдалась горячая и продолжительная. Обманутые дольщики для привлечения к себе внимания надели футболки с названиями жилых комплексов, в которых им обещали новенькие квартиры. Но воз и ныне там: до сих пор тысячи людей по всей стране обивают пороги различных ведомств, в том числе, и силовых.

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45 тысяч обманутых дольщиков – это только официальная статистика, по некоторым данным, их в два, а то и в три раза больше. Су-155 и "Миракс групп" – самые громкие дела о массовом обмане дольщиков. Люди остались без денег и без квартир, некоторые вложили последние сбережения, кто-то влез в долги.

Сфера долевого строительства очень непростая, никаких правовых рычагов, регулирующих ее, фактически нет. И вот после серьезной подготовки Госдума решила всерьез заняться проблемами долевого строительства. 14 июня депутаты одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий создание компенсационного фонда долевого строительства. Этот фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков, но и к технологии его пополнения, и к юридической принадлежности новой структуры появились вопросы как у девелоперов, так и у экспертов.

Для того, чтобы обсудить все проблемы долевого строительства 3 июля на Охотном ряду было решено провести парламентские слушания, на которые были приглашены все заинтересованные стороны. В том числе и те, кто пострадал в минувшие годы от недобросовестных застройщиков. На все вопросы дольщиков были даны развернутые ответы и со стороны правительства, и депутатов, и представителей строительных компаний.

Обманутые дольщики на парламентских слушаниях Комитета Госдумы. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Компенсационный фонд, о котором шла речь – примерно такой же механизм, каторый действует и при страховании банковских вкладов, только в случае с дольщиками страховка покроет еще недостроенные квартиры. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, в появлении регулирующих долевое строительство правовых механизмов заинтересованы как те, кто готов инвестировать в индивидуальное строительство, так и те, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков. Володин назвал крайне важным доработку законопроекта о компенсационным фонде долевого строительства.

Обязательный взнос застройщиков в государственный компенсационный фонд защиты участников долевого строительства на первом этапе составит 1,2% от цены договора долевого участия, сообщил на слушаниях глава Минстроя Михаил Мень. Также известно, что компенсационный фонд защиты дольщиков будет преобразован в публично-правовую компанию. Эта поправка о форме работы фонда предлагается ко второму чтению. Такая организационная форма позволит повысить прозрачность работы фонда.


Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал тему долевого строительства вопросом государственной безопасности. И это вполне обосновано – ведь у обманутых дольщиков в общей сложности украли более 300 миллиардов кровно заработанных рублей.

"В общем честный такой разговор людей с чиновниками при посредстве и деятельном участии депутатов ГД. Похоже новый формат входит в традицию по неразрешимым проблемам. И если вопрос реновации свежий, то вот это все с дольщиками давно пора разрулить, но никто не мог, пока Путин не поручил ГД, а Володин не собрал всех в зале заседаний ГД", – написал Мартынов у себя в Facebook.


Большие парламентские слушания становятся важнейшей частью деятельности Госдумы, отметил политолог Константин Калачев. "Обсуждения парламентом особо значимых вопросов с привлечением министров, экспертов и общественности можно и нужно приветствовать. В зале заседаний сегодня кроме депутатов и чиновников, было большое количество самих обманутых дольщиков. Похоже, что попасть в ГД для некоторых из них оказалось проще, чем достучаться до местных и региональных начальников", – написал он на своей странице в Facebook.

Генеральный директор Центра политической информации Политолог Алексей Мухин в интервью Dni.Ru отметил, что необходимо предпринять усилия по наказанию нерадивых застройщиков и управляющих компаний. "Необходим универсальный инструмент, который сможет в будущем регулировать отношения в сфере долевого строительства и, наконец, разрешить эту острую проблему", – сказал политолог.

Очевидно, что таким инструментом и станет закон, который обсуждается в Думе. К его второму чтению будут учтены все замечания, прозвучавшие 3 июля на парламентских слушаниях.

Автор: Александр Комаров3 июля 2017, 22:25

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