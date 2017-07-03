В Госдуме допоздна обсуждали защиту прав дольщиков

Госдума потратила полдня, занимаюсь проблемами долевого строительства. На парламентские слушания, посвященные формированию эффективных законодательных механизмов защиты прав дольщиков, были приглашены представители правительства, строительных компаний, Центробанка, эксперты и обманутые застройщиками граждане. Разговор в зале заседаний Думы продолжался почти семь часов.

Дискуссия выдалась горячая и продолжительная. Обманутые дольщики для привлечения к себе внимания надели футболки с названиями жилых комплексов, в которых им обещали новенькие квартиры. Но воз и ныне там: до сих пор тысячи людей по всей стране обивают пороги различных ведомств, в том числе, и силовых.

45 тысяч обманутых дольщиков – это только официальная статистика, по некоторым данным, их в два, а то и в три раза больше. Су-155 и "Миракс групп" – самые громкие дела о массовом обмане дольщиков. Люди остались без денег и без квартир, некоторые вложили последние сбережения, кто-то влез в долги.

Сфера долевого строительства очень непростая, никаких правовых рычагов, регулирующих ее, фактически нет. И вот после серьезной подготовки Госдума решила всерьез заняться проблемами долевого строительства. 14 июня депутаты одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий создание компенсационного фонда долевого строительства. Этот фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков, но и к технологии его пополнения, и к юридической принадлежности новой структуры появились вопросы как у девелоперов, так и у экспертов.

Для того, чтобы обсудить все проблемы долевого строительства 3 июля на Охотном ряду было решено провести парламентские слушания, на которые были приглашены все заинтересованные стороны. В том числе и те, кто пострадал в минувшие годы от недобросовестных застройщиков. На все вопросы дольщиков были даны развернутые ответы и со стороны правительства, и депутатов, и представителей строительных компаний.





Компенсационный фонд, о котором шла речь – примерно такой же механизм, каторый действует и при страховании банковских вкладов, только в случае с дольщиками страховка покроет еще недостроенные квартиры. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, в появлении регулирующих долевое строительство правовых механизмов заинтересованы как те, кто готов инвестировать в индивидуальное строительство, так и те, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков. Володин назвал крайне важным доработку законопроекта о компенсационным фонде долевого строительства.

Обязательный взнос застройщиков в государственный компенсационный фонд защиты участников долевого строительства на первом этапе составит 1,2% от цены договора долевого участия, сообщил на слушаниях глава Минстроя Михаил Мень. Также известно, что компенсационный фонд защиты дольщиков будет преобразован в публично-правовую компанию. Эта поправка о форме работы фонда предлагается ко второму чтению. Такая организационная форма позволит повысить прозрачность работы фонда.





Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал тему долевого строительства вопросом государственной безопасности. И это вполне обосновано – ведь у обманутых дольщиков в общей сложности украли более 300 миллиардов кровно заработанных рублей.

"В общем честный такой разговор людей с чиновниками при посредстве и деятельном участии депутатов ГД. Похоже новый формат входит в традицию по неразрешимым проблемам. И если вопрос реновации свежий, то вот это все с дольщиками давно пора разрулить, но никто не мог, пока Путин не поручил ГД, а Володин не собрал всех в зале заседаний ГД", – написал Мартынов у себя в Facebook.





Большие парламентские слушания становятся важнейшей частью деятельности Госдумы, отметил политолог Константин Калачев. "Обсуждения парламентом особо значимых вопросов с привлечением министров, экспертов и общественности можно и нужно приветствовать. В зале заседаний сегодня кроме депутатов и чиновников, было большое количество самих обманутых дольщиков. Похоже, что попасть в ГД для некоторых из них оказалось проще, чем достучаться до местных и региональных начальников", – написал он на своей странице в Facebook.

Генеральный директор Центра политической информации Политолог Алексей Мухин в интервью Dni.Ru отметил, что необходимо предпринять усилия по наказанию нерадивых застройщиков и управляющих компаний. "Необходим универсальный инструмент, который сможет в будущем регулировать отношения в сфере долевого строительства и, наконец, разрешить эту острую проблему", – сказал политолог.

Очевидно, что таким инструментом и станет закон, который обсуждается в Думе. К его второму чтению будут учтены все замечания, прозвучавшие 3 июля на парламентских слушаниях.