Госдума наведет порядок в долевом строительстве

Госдума всерьез занялась проблемами долевого строительства. Сделан первый шаг к появлению в России эффективного законодательного механизма, регулирующего правовые отношения застройщиков с дольщиками.

3 июля на Охотном ряду прошли парламентские слушания, посвященные формированию эффективных законодательных механизмов защиты прав и интересов участников долевого строительства. Большое обсуждение решили провести не случайно: две недели назад Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание компенсационного фонда долевого строительства, который будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков.

К документу возникли вопросы и у девелоперов, и у общественных организаций, представляющих интересы участников долевого строительства. За последние годы дольщиков не раз обманывали недобросовестные застройщики, до сих пор на слуху громкие скандалы, связанные с "Миракс Групп" Сергея Полонского и Су-155. Тысяч людей пострадали от деятельности этих и других горе-девелоперов, которые, собрав деньги потенциальных частных инвесторов не смогли выполнить перед ними заявленные обязательства. В итоге дольщики остались без денег и без квартир.

Чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись, депутаты совместно с экспертным сообществом разработали закон о создании специального фонда, который будет пополняться за счет застройщиков. Это будет примерно такой же механизм, как и при страховании банковских вкладов, только в случае с дольщиками страховка покроет еще недостроенные квартиры.

Долевое строительство с участием граждан должно быть максимально отлаженным с правовой точки зрения механизмом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, председательствующий на парламентских слушаниях. Открывая обсуждение, спикер заметил, что проблема дольщиков сегодня волнует большое количество граждан. В этой связи Володин отметил, что в проходящих слушаниях принимают участие более 200 обманутых дольщиков, представители правительства, Центрального банка, страховых компаний и строительной индустрии.

По мнению политика, в появлении регулирующих долевое строительство правовых механизмов заинтересованы как те, кто готов инвестировать в индивидуальное строительство, так и те, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков. Володин назвал крайне важным доработку законопроекта о компенсационным фонде долевого строительства.

По словам главы думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, вопрос создания компенсационного фонда дольщиков стал основанием для масштабной дискуссии о создании безопасной системы долевого строительства и механизмах помощи тем участникам долевого строительства, которые столкнулись с безответственностью застройщика и вошли в категорию обманутых дольщиков.

Доверие и надежность – то, что должно сопровождать долевое строительство.

Парламентарий рассказал о поправках, которые депутаты предлагают внести в принятый в первом чтении законопроект о создании компенсационного фонда дольщиков. "По идее, это механизм, который дает людям возможность приобретать жилье по доступным ценам, а застройщикам – привлекать дешевые длинные средства для реализации все новых и новых проектов жилищного строительства", – сказал Николаев.





Он также предложил создать реестр застройщиков, которые обманули участников долевого строительства. "Надо создать публичный реестр недобросовестных застройщиков, то есть тех, кто уже показал неспособность работать. При этом нам важно не просто перечислить названия компаний, а важно, чтобы в такой реестр была добавлена информация об их учредителях и бенефициарах", – заявил депутат.

Законопроектом, который уже прошел первое чтение, предполагается создание фонда, который будет пополняться за счет отчислений застройщиков от каждого заключенного договора долевого участия. В случае банкротства или таинственного исчезновения застройщика фонд или вернет гражданам вложенные ими средства, или организует достройку дома для того, чтобы передать им квартиры.

Ко второму чтению из законопроекта исчезнут положения, дающие возможность руководству фонда принимать решения о безвозмездных пожертвованиях на достройку объектов. В законе также будут прописаны положения, которые установят парламентский контроль за деятельностью строительных компаний.





Обязательный взнос застройщиков в государственный компенсационный фонд защиты участников долевого строительства на первом этапе составит 1,2% от цены договора долевого участия, сообщил на слушаниях глава Минстроя Михаил Мень. Он пояснил, что такой размер взноса привязан к действующим тарифам страховых компаний и будет действовать во время переходного периода, который продлится до 1 июля 2018 года. После этого взносы будут дифференцироваться в зависимости от финансового состояния застройщика, при этом методика расчета будет утверждена правительством.

Также известно, что компенсационный фонд защиты дольщиков будет преобразован в публично-правовую компанию. Эта поправка о форме работы фонда предлагается ко второму чтению. Такая организационная форма позволит повысить прозрачность работы фонда. Объем фонда во время переходного периода может составить около 4,5 миллиарда рублей, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Подводя итоги слушаний, Вячеслав Володин сообщил, что в Думе будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами защиты прав дольщиков.



Мы будем находиться в диалоге с дольщиками, пока проблема не будет решена.

По словам спикера Госдумы, рабочая группа будет обсуждать вопросы защиты прав дольщиков, в частности, почему региональные власти не увидели, что на рынке появились недобросовестные застройщики, и почему не сработали страховые компании и саморегулируемые организации.

Сегодня в России официально признаны обманутыми дольщиками 45 тысяч человек. По оценкам экспертов, количество пострадавших дольщиков составляет примерно 130 тысяч человек.