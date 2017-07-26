Во время ремонта коттеджа звезды "Дома-2" произошел несчастный случай

Бывшая участница телешоу "Дом-2" Ирина Агибалова закончила ремонт двухэтажного дома в подмосковном Павловском Посаде. Она сама придумала дизайн интерьера и довольна результатом.

Знаменитость и ее супруг Юрий прожили в особняке десять лет и собирались продать его. Однако полгода назад они передумали и решили облагородить семейное гнездышко.

Ирина рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться во время ремонта. По словам звезды, с ее супругом произошел несчастный случай. "Юра помогал строителям разбирать потолок, от креплений отлетел металлический кусок и рассек мужу щеку", – цитирует Агибалову StarHit.

Более того, недавно произошел еще один неприятный инцидент. "Подвела бригада, с которой мы сотрудничали не один год", - рассказывает Ирина. Рабочие должны были отремонтировать потолок в гостиной. Однако через некоторое время с ними связался прораб и сообщил, что сотрудники уволились и компания переживает сложные времена.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Июл 21 2017 в 1:35 PDT

Коттедж звезды "Дома-2" оформлен в духе современной классики. Дизайн Ирина Александровна придумала сама. Обновление жилища они начали со спальни. "Захотели перебраться в комнату побольше, раньше в ней жила старшая дочь Оля, но она с семьей уже давно переехала в собственную квартиру", – говорит знаменитость. "Это помещение самое большое в доме – 48 метров, а еще самое тихое, что важно с моими мигренями", – делится женщина.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Июл 18 2017 в 5:22 PDT

Установив перегородку из гипсокартона, комнату разделили на две части. В одной поставили кровать, в другой сделали гардеробную. На первом этаже дома площадью 600 квадратных метров находятся кухня-столовая, две спальни, небольшой спортзал, на втором – три спальни и каминный зал. Результатом ремонта Ирина Агибалова вполне довольна.