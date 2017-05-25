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Недвижимость

Украинка "Дома-2" покупает жилье в Москве

Александра Артемова. Фото: instagram.com/artemovasasha1
Участница телепроекта "Дома-2" Саша Артемова и звезда этого шоу Андрей Кузин в августе этого года сочетаются узами законного брака. В скором времени молодые планируют покупку жилья в Москве.
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Влюбленные в этом году выиграли конкурс "Дома-2" "Свадьба на миллион". Артемова во всю готовится к свадьбе – ей уже шьют платье, со списком гостей девушка тоже определилась. По ее словам, торжество будет дорогим.

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Приехавшая почти три года назад из Луганска девушка сейчас занялась получением российского гражданства, сообщает  Teleprogramma.pro. По словам Саши, в данный момент они с Женей живут на съемной квартире, но в ближайшее время собираемся покупать недвижимость на юго-западе Москвы.

Мы с Женькой вместе !И огромная просьба, не додумывайте той грязи ,которой нет и не будет .Живы ,здоровы ,молоды и этому довольны ���� Гулять идите��лучше ,Москва сегодня замечательная ! Мне очень нравится когда @kuzin_zhenya меня обнимает ,неземные ощущения �� У вас так же ??? #артемова #артемовакузин #beautiful #moscow #family

Публикация от Артемова Саша (@artemovasasha1)

Звезда "Дома-2" призналась, что главой в их паре является Женя. "Женя – глава семьи, голова, а я шея. По крайней мере, стараюсь, чтобы так было", – говорит Саша. А вот финансами руководит она сама.

Напомним, ранее семья бывших участников телепроекта "Дом-2" – Юлия и Тигран Салибековы переехали в собственную двухкомнатную квартиру в подмосковном Щелково, которую они купили перед Новым годом. Шикарным дизайнерским ремонтом, который пара делает в течение трех месяцев, поделилась в своем Instagram Юлия. 

Как писали Dni.ru, ключи от новой квартиры в Щелково пара экс-участников "Дома-2" получила в начале декабря 2016 года. Квартира в новостройке находится в микрорайоне "Богородский". По некоторым данным, приобретение обошлось Салибековым в три с лишним миллиона рублей. Апартаменты Салибековых находятся на тринадцатом этаже. 

Автор: Людмила Фоканова25 мая 2017, 09:06

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