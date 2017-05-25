Украинка "Дома-2" покупает жилье в Москве

Участница телепроекта "Дома-2" Саша Артемова и звезда этого шоу Андрей Кузин в августе этого года сочетаются узами законного брака. В скором времени молодые планируют покупку жилья в Москве.

Влюбленные в этом году выиграли конкурс "Дома-2" "Свадьба на миллион". Артемова во всю готовится к свадьбе – ей уже шьют платье, со списком гостей девушка тоже определилась. По ее словам, торжество будет дорогим.

Приехавшая почти три года назад из Луганска девушка сейчас занялась получением российского гражданства, сообщает Teleprogramma.pro. По словам Саши, в данный момент они с Женей живут на съемной квартире, но в ближайшее время собираемся покупать недвижимость на юго-западе Москвы.

Звезда "Дома-2" призналась, что главой в их паре является Женя. "Женя – глава семьи, голова, а я шея. По крайней мере, стараюсь, чтобы так было", – говорит Саша. А вот финансами руководит она сама.

Публикация от Артемова Саша (@artemovasasha1) Май 7 2017 в 7:32 PDT

Напомним, ранее семья бывших участников телепроекта "Дом-2" – Юлия и Тигран Салибековы переехали в собственную двухкомнатную квартиру в подмосковном Щелково, которую они купили перед Новым годом. Шикарным дизайнерским ремонтом, который пара делает в течение трех месяцев, поделилась в своем Instagram Юлия.

Как писали Dni.ru, ключи от новой квартиры в Щелково пара экс-участников "Дома-2" получила в начале декабря 2016 года. Квартира в новостройке находится в микрорайоне "Богородский". По некоторым данным, приобретение обошлось Салибековым в три с лишним миллиона рублей. Апартаменты Салибековых находятся на тринадцатом этаже.