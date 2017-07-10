Матвиенко хочет выселить студентов из общежитий
Таким предложением Матвиенко ответила молодым парламентариям, которые планируют вынести на обсуждение в Госдуму инициативу строить частные общежития. Спикер Совфеда заявила, что есть много вариантов, где могут жить студенты и молодежь.
"Давайте откажемся от общежитий, и не надо искать законодательного закрепления этой устаревшей формы", – цитирует Матвиенко РИА ФАН. В пример она привела молодежные кооперативы и дома с квартирами-студиями. По мнению политика, такое жилье вполне подходит для "начинающих молодых семей" и студентов.
Матвиенко подчеркнула, что подобные проекты должны поддерживать региональные и муниципальные власти. Также она отметила, что в регионах необходимо строить дома "по доступной цене".
"Пусть это 50 квадратных метров, для начала это неплохо, потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия", – уверена политик. Вместе с тем спикер Совфеда заявила, что общежития, являющиеся наследием СССР, очень редко разрешаются к приватизации. По ее мнению, в таком жилище "человек становится рабом ситуации".
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