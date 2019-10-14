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Валентина Ивановна Матвиенко

председатель Совета Федерации России
Валентина Ивановна Матвиенко
  • Дата рождения: 7 апреля 1949
  • Место рождения: город Шепетовка, УССР, СССР
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Владимир Матвиенко
  • Дети: Сергей Матвиенко

Валентина Матвиенко (Тютина) родилась 7 апреля 1949 года в городе Шепетовке Украинской ССР. Окончила школу с серебряной медалью, затем с красным дипломом - Черкасское медицинское училище. В 1972 году окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт, а в 1985-м - Академию общественных наук при ЦК КПСС. Училась на курсах усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД СССР.

Матвиенко занимала руководящие должности в ленинградских райкомах ВЛКСМ и КПСС. В 1989-1991 годах - народный депутат СССР от Союза советских женщин, председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член Президиума Верховного Совета СССР.

С 1991 года - на дипломатической работе: посол на Мальте и в Греции. С 1998 по 2003 годы Валентина Матвиенко занимала должность вице-премьера правительства России. Коллеги характеризовали ее как "боевого и очень активного социального вице-премьера, которая боролась за каждый социальный объект, за каждую строчку бюджета".

С 2003 по 2011 годы Матвиенко находилась на посту губернатора Санкт-Петербурга. С 20 ноября 2009 года является членом партии "Единая Россия". 21 сентября 2011 года Валентина Матвиенко избрана председателем Совета Федерации России. Она стала первой в истории страны женщиной, занимающей пост руководителя верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко входит в число полных кавалеров российского ордена "За заслуги перед Отечеством".

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко анонсировала скорое снятие коронавирусных ограничений.

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Матвиенко назвала способ повысить доверие к власти

Матвиенко назвала способ повысить доверие к власти
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на заседании научно-экспертного совета, посвященного доверию как фактору достижения стратегических целей развития России. Усилить доверие людей к власти может народное бюджетирование, уверена спикер верхней палаты парламента страны. Уже сейчас россияне могут воспользоваться профильными интернет-ресурсами для того, чтобы принять участие в общественном обсуждении важных федеральных законов.

Матвиенко опровергла планы по деноминации рубля

Матвиенко опровергла планы по деноминации рубля
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко опровергла информацию о возможной деноминации рубля.

Зеленский получил мощную поддержку из России

Зеленский получил мощную поддержку из России
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о поддержке инициативы президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении авиасообщения между двумя странами.  Ранее украинский политик назвал отсутствие прямых рейсов между соседями странным. Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко отреагировала на слова Владимира Зеленского, назвавшего странным отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией.

"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан

"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, приехавшая в Читу с рабочим визитом, раскритиковала город за неухоженность. По ее словам, в административном центре Забайкальского края плохие дороги и не подстрижен газон.  Примечательно, что к приезду важной гостьи губернатор города дала указание уложить в центре новую тротуарную плитку, подстричь траву и выкрасить бордюры.

Матвиенко пустилась в пляс под песню Бузовой (видео)

Матвиенко пустилась в пляс под песню Бузовой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев станцевали под песню поющей ведущей Ольги Бузовой "Мало половин". Это случилось во время рабочей поездки в Саранск. Политики посетили стадион "Мордовия Арена".

Матвиенко рассказала о приходе роботов к власти

Матвиенко рассказала о приходе роботов к власти
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, несмотря на распространение и продвижение цифровых технологий, роботы не смогут полностью заменить парламентариев. Хотя какую-то работу им все-таки можно доверить. По словам Матвиенко, роботы будут эффективны там, где деятельность выполняется по жестким правилам и носит рутинный характер, складываясь из последовательности элементарных операций.

В России хотят отметить бесплатную медицину

В России хотят отметить бесплатную медицину
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что россияне недовольны системой страховой медицины в России, которая оказалась неэффективной. Спикер предложила сделать процедуру добровольной, а средства на лечение граждан направлять напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинского страхования. "Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая", – сообщила Матвиенко, выступая на заседании научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании президента.

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