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Валентина Ивановна Матвиенко

Валентина Ивановна Матвиенко председатель Совета Федерации России

  • Дата рождения: 7 апреля 1949
  • Место рождения: город Шепетовка, УССР, СССР
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Владимир Матвиенко
  • Дети: Сергей Матвиенко

Валентина Матвиенко (Тютина) родилась 7 апреля 1949 года в городе Шепетовке Украинской ССР. Окончила школу с серебряной медалью, затем с красным дипломом - Черкасское медицинское училище. В 1972 году окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт, а в 1985-м - Академию общественных наук при ЦК КПСС. Училась на курсах усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД СССР.

Матвиенко занимала руководящие должности в ленинградских райкомах ВЛКСМ и КПСС. В 1989-1991 годах - народный депутат СССР от Союза советских женщин, председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член Президиума Верховного Совета СССР.

С 1991 года - на дипломатической работе: посол на Мальте и в Греции. С 1998 по 2003 годы Валентина Матвиенко занимала должность вице-премьера правительства России. Коллеги характеризовали ее как "боевого и очень активного социального вице-премьера, которая боролась за каждый социальный объект, за каждую строчку бюджета".

С 2003 по 2011 годы Матвиенко находилась на посту губернатора Санкт-Петербурга. С 20 ноября 2009 года является членом партии "Единая Россия". 21 сентября 2011 года Валентина Матвиенко избрана председателем Совета Федерации России. Она стала первой в истории страны женщиной, занимающей пост руководителя верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко входит в число полных кавалеров российского ордена "За заслуги перед Отечеством".

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