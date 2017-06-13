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Недвижимость

Главные преимущества новой программы реновации

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov
Госдума в пятницу, 9 июня, приняла во втором, основном чтении законопроект о реновации жилищного фонда Москвы. Депутатами при активном участии москвичей были подготовлены более 200 поправок, которые сделали закон качественнее. Это выгодно отличает нынешнюю программу реновации от реконструкции старых районов пятиэтажек при экс-мэре столицы Юрии Лужкове.
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С момента первого чтения в конце апреля нормативно-правовой акт претерпел существенные изменения. Фракции и комитеты Госдумы провели широкое обсуждение документа с общественностью, учли мнения москвичей, их замечания и предложения. Это позволило значительно улучшить нормативно-правовой акт ко второму чтению.

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Тем более выигрышной нормативно-правовая база реновации смотрится по сравнению со старой программой реконструкции районов хрущевок, которая была начата еще в 1999 году администрацией бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Тогда было заявлено о готовящемся сносе 1772 домов первого периода индустриального домостроения.

Через 10 лет, к 2009 году, было выполнено 70% процентов всех объемов работ. Полностью же лужковская программа была выполнена к 2017 году. Были снесены ранние панельные дома в Центральном, Южном, Юго-восточном и Северном административных округах, а также в Зеленограде.

В соответствии со старой программой реконструкции районов пятиэтажек сносилось только ограниченное число старых домов – так называемые "сносимые серии". Что касается программы реновации, то она охватывает все дома первого периода индустриального домостроения, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В соответствии с опубликованным в начале мая списком, в этот перечень вошли около 4,5 тысяч зданий.

По старой программе, список домов на снос изначально был определен правительством Москвы в соответствии с градостроительным и экономическим обоснованием. При этом мнение москвичей не учитывалось.

Более того, список зданий в любой момент мог быть расширен за счет включения новых домов без каких-либо консультаций с их жителями.

Фото: stroi.mos.ru

Теперь же решение о сносе и расселении пятиэтажек принимают сами москвичи в ходе голосования на сайте "Активный гражданин", в многофункциональных центрах предоставления гослуслуг (МФЦ) или посредством собрания жильцов. В программу реновации будут включены только те дома, жители которых за это проголосуют. Расширять программу после завершения волеизъявления москвичей отныне запрещено.

Также стоит отметить, что по старой программе жители хрущевок не могли отказаться от сноса своих домов. Теперь же потенциальные переселенцы могут на любом этапе формирования и реализации программы реновации провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из списка.

Еще один немаловажный момент – район для переселения. При лужковской программе сноса пятиэтажек жители хрущевок не могли быть уверены, что их переселят в пределах того же района, к которому они привыкли. Бывало и такое, что новые квартиры они получали в соседних районах, что порой создавало для переселенцев массу неудобств, заставляло менять сложившийся образ жизни.

Теперь переселение жителей будет только в своем районе. Учитывая волновой характер организации процесса, когда жилье строится рядом с идущими под снос хрущевками, новые квартиры переселенцам будут предоставляется в том же квартале, в шаговой доступности от местоположения прежних домов.

Их жителям не придется менять привычный образ жизни, они по-прежнему будут пользоваться инфраструктурой своих районов: посещать школы и поликлиники, детские сады и другие социальные учреждения и транспортные объекты своего района.

Фото: https://vk.com/pik_luga

Кроме того, в старую программу реконструкции районов пятиэтажек не входили бывшие общежития. И это при том, что зачастую условия жизни в этих домах были гораздо хуже, чем в хрущевках. Реновация же предполагает, что общежития и коммуналки могут войти в программу. Условие одно – жители должны принять соответствующее решение на общем собрании. "Мы гарантируем расселение коммуналок и расселение общежитий", —  заявил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Другой немаловажный момент – стандарты застройки реконструируемых кварталов и создание комфортной городской среды. Первая волна сноса столичных хрущевок характеризовалась отсутствием единых требований как к строительству новых зданий, так и к благоустройству кварталов. При этом новый облик районов определялся порой далеко не самыми удачными проектами их планировки.

Более того, никак не регулировалась высотность застройки. Бывало, что на месте пятиэтажных домов возникали огромные здания высотой более 30 этажей. Во многом это приводило к ухудшению качества жизни в районе, в том числе излишней нагрузке на его социальную и транспортную инфраструктуру.

Закон о реновации гарантирует переселенцам создание комфортной городской среды, а также хорошее качество новых домов, высота которых в большинстве своем не будет превышать 6-14 этажей.

Утверждаются единые требования к формированию улиц и дорожной сети, а также к организации парковочного пространства. Как отметил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин, после реализации программы реновации количество парковочных мест в этих районах увеличится в два раза за счет более разумного использования пространства.

Кроме того, единые требования будут регулировать формирование тротуаров и озеленение территории, создание детских площадок и мест для отдыха, а также обеспечение жителей всеми необходимыми объектами социальной инфраструктуры, расположенными в шаговой доступности от новых домов. В соответствии с основными требованиями к новому жилью, дома будут построены из монолита или современных энергоэффективных панелей.

Переселенцам будут предоставляться квартиры комфорт-класса, в отличие от муниципального ремонта по старой программе.

Фото: mos.ru

Также новые стандарты предусматривают вариативность планировки квартир и предоставляют возможность проведения перепланировки жилого помещения.  Особо стоит отметить минимизацию перепада высоты между входом в подъезд и уровнем пола вестибюля, а также лифтовых холлов. Это обеспечит доступность дома для маломобильных граждан.

При этом стоит подчеркнуть, что новая квартира будет предоставляться бесплатно и в собственность. Между тем владельцы неприватизированных квартир могут выбрать – получить жилье бесплатно в собственность или сохранить условия социального найма. Также отныне голоса "молчунов" распределяются пропорционально между проголосовавшими "за" и "против".

В законопроекте о реновации учтены и интересы представителей бизнеса. В соответствии с принятым во втором чтении документом, арендаторы помещений получат равноценные коммерческие помещения для аренды в новых домах.

За ними будет сохранено право аренды, а также возможность приоритетного выкупа.

Помимо прочего, в отличие от своей первой редакции, в законопроекте прописано оказание содействия в переезде некоторым категориям граждан. Город поможет пенсионерам-одиночкам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, а также малоимущим переселенцам.

Не стоит беспокоиться и жилым заемщикам. Права и обязанности владельцев ипотечных квартир в хрущевках остаются такими же, как прописано в договоре с банком. Иными словами, заемщики будут выплачивать кредит как и раньше, в тех же объемах и с тем же ежемесячным взносом. Но уже за новую комфортабельную квартиру.

Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, все затраты на программу город возьмет на себя.

Голосование среди жителей московских хрущевок стартовало досрочно 14 мая и продлится до 15 июня. По словам столичного градоначальника, в голосовании по программе реновации приняли участие уже более 50% жителей хрущевок. Дом будет включен в программу в случае, если за выскажутся не менее 2/3 жителей.

По итогам голосования в мэрии ожидают явку порядка 70%. В среднем включение домов в программу реновации поддерживают порядка 90% проголосовавших москвичей.

Изображение: Dni.Ru

Автор: Иван Поляков13 июня 2017, 14:39

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