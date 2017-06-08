Закон о реновации поправят во втором чтении

Коррективы в законопроект о реновации будут предложены на пленарном заседании Госдумы 9 июня. Поправки касаются, в частности, размеров компенсации за старую квартиру.

Депутаты обсудили во фракциях 4 поправки. Речь шла о расселении коммунальных квартир, очередности домов при включении в программу, размерах денежной компенсации за старую квартиру и возмещении владельцам нежилых помещений, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Сегодня очень подробно обсудили итоги прошедших слушаний и вопросы, которые поднимали жители на слушаниях. В результате работы был принят целый ряд важных решений, которые поддержали все фракции, и сформирован ряд поправок, которые будут внесены завтра руководителями всех фракций", – сообщил депутат по завершении работы Совета Думы.

По словам Жукова, все четыре поправки одобрены и будут предложены на пленарном заседании Госдумы руководителями думских фракций. Согласно одной из поправок, владельцы нежилых помещений должны будут получить предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься. Другая поправка касается критериев включения домов в программу реновации в соответствии с уровнем их износа.

"Следующая важная поправка: речь идет о расселении коммуналок. Граждане, которые живут в коммуналках, должны получить отдельную квартиру. Еще одна поправка: если гражданин получает денежную компенсацию по рыночной стоимости жилья, которое у него было, то в этом случае сумма должна включать стоимость накопленной суммы на капремонт", – добавил первый вице-спикер. Жуков напомнил, что второе чтение резонансного законопроекта о реновации жилого фонда Москвы пройдет в нижней палате в пятницу, 9 июня.