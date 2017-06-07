Госдума продолжает диалог с гражданами по реновации

Первое заседание профильной рабочей группы, созданной по инициативе спикера Госдумы, прошло в парламенте. Вячеслав Володин посетил заседание, которое состоялось на следующий же день после того, как с участием жителей хрущевок прошли широкие слушания по программе реновации. Под председательством вице-спикера Петра Толстого депутаты и жители подпадающих под снос пятиэтажек обсудили и обобщили предложения по доработке законопроекта.

Парламентарии не намерены прятаться за думскими стенами от тех, у кого есть претензии к законопроекту о реновации ветхого жилья. На слушаниях в Госдуме накануне присутствовали три сотни москвичей, около 30 из них приглашены на заседание рабочей группы. Как отметил Петр Толстой, диалог граждан с властью повышает степень доверия и говорит об открытости Госдумы.



А по итогам первого дня работы рабочей группы Толстой заявил, что законопроект, после того, как будет принят во втором чтении, может снова быть возвращен к этой процедуре.

"Я допускаю (возвращение законопроекта после принятия во втором чтении), законодательная возможность есть у депутатов. Поэтому мы имеем право работать над законом столько, сколько нужно, чтобы дать гражданам максимально прозрачную, понятную процедуру, чтобы не осталось вопросов, которые людей смущают. В этом цель нашего диалога, чтобы понять, какие есть вещи, которые еще не прописаны в законе", – цитирует депутата ТАСС.

Возможность переноса рассмотрения законопроекта с 9 июня на более поздний срок Петр Толстой исключил. Парламентарий пояснил, что закон предусматривает возможность еще раз вернуться ко второму чтению и внести необходимые уточнения и поправки.

"Мы имеем право по закону вернуть проект во второе чтение для довнесения значимых поправок. Но мы хотим сейчас провести второе чтение, чтобы у людей снять те озабоченности, которые у них возникли после того, как они прочитали законопроект в первом чтении", – заявил вице-спикер, возглавляющий рабочую группу. "Мы хотим, чтобы жители увидели поскорее редакцию законопроекта, чтобы они увидели, что мы те озабоченности, которые были, снимаем и вопросы эти решаем", – подчеркнул Толстой.

Напомним, 6 июня в Госдуме прошли широкие парламентские слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве. В них приняли участие около 500 человек, более 370 из которых – москвичи, дома которых попадают под снос. На слушания также приехали вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, мэр Москвы Сергей Собянин. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин на слушаниях сообщил о создании рабочей группы по доработке законопроекта о реновации с учетом озвученных мнений.