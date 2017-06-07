Москву ждет инженерная революция

Столицу ждут большие инфраструктурные перемены. Этому будет способствовать не только программа реновации ветхого жилья, но и другие градостроительные проекты московского правительства.

Незаметный на первый взгляд труд по замене коммуникаций на деле составит большую часть программы реновации. Существующие в районах старой застройки сети давно пришли в негодность – их состояние уже сейчас даже в наиболее сохранившихся кварталах можно признать аварийным. Общая протяженность таких коммуникаций – сотни тысяч километров.

После сноса ветхих зданий вся инфраструктура районов будет заменена – причем с использованием самых современных технологий. В итоге это снизит затраты на содержание жилья не только во вновь отстроенных кварталах: польза будет и соседям. Фактически, столицу в ближайшее время ждет настоящая инженерная революция, заявил руководитель градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин.

"Сегодня об этом мало кто говорит – однако помимо реновации жилья нас ждет и настоящая революция в инженерном обеспечении города. При реновации жилого фонда будет проведена реконструкция инженерных коммуникаций", – сказал Хуснуллин.

Говоря о финансировании этих работ, заммэра подчеркнул: согласно договоренности, до входа в новый квартал реконструировать сети будут ресурсоснабжающие организации Обновление сетей внутри кварталов оплатят из городского бюджета.

Что касается программы в целом, то ее реализация во многом зависит от окончательной "конструкции" закона. Изначально столичные власти рассчитывали, что реновация займет 15 лет. Учитывая внесенные недавно в закон поправки, срок может немного увеличиться. "После всех положений закона посмотрим, как в целом это повлияет на сроки. Хотим уложиться в 15-20 лет", – добавил заммэра.

Хуснуллин подчеркнул, что за последнее десятилетие запросы покупателей жилья радикально изменились. Теперь им недостаточно просто качественных "квадратных метров" (хотя и качество новостроек, в сравнении с предыдущими годами, намного возросло). Будущие собственники ищут квартиры в обустроенных кварталах, где есть не только детские сады и школы, но и рабочие места, зоны отдыха. Важнейшую роль играет транспортная доступность.

Все эти пожелания и требования московские власти учтут и при переселении жильцов пятиэтажек. В частности, если говорить о транспортной доступности, то столичное правительство в последние годы прилагает в этом направлении огромные усилия. Построено Московское центральное кольцо, множество новых дорожных развязок, реконструированы вылетные магистрали. А линии метро протянулись далеко за пределы старой Москвы. "В ближайшие 3 года мы введем 70 километров метро и 35 станций", – сообщил Хуснуллин. А уже в этом году будет запущен первый участок Третьего пересадочного кольца – от станции "Деловой центр" до "Петровского парка".

Глава столичного градостроительного комплекса не разделяет мнения некоторых экспертов, которые утверждают: программа реновации обрушит цены на московскую недвижимость. Хуснуллин отметил, что миллионы квадратных метров жилья будут построены не на продажу – в него переселят жителей снесенных домов. Некоторые колебания цен на рынке это, возможно, и вызовет – но не критичные. Сегодня, по данным Хуснуллина, на рынке предлагается около 3,2 миллиона квадратных метров жилья, и этот объем остается стабильным.