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Недвижимость

Собянин пообещал высокую явку на голосовании по реновации

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Явка на голосовании жителей пятиэтажек по программе реновации будет беспрецедентно высокой. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.
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"Уровень явки уже сегодня превышает 45%, я думаю, за оставшиеся две недели он будет беспрецендентным за всю историю Москвы с точки зрения активности горожан", – сказал он в эфире телеканала "Москва 24".

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Он подчеркнул, что активность голосования жителей пятиэтажек по программе реновации выше, чем на последних выборах мэра Москвы. По словам столичного градоначальника, есть дома, где явка ниже 40%, а есть такие, где выше 50-60%.

Напомним, ранее Сергей Собянин объявил о внесении изменений в порядок голосования жителей домов по включению в программу реновации. Теперь голоса "молчунов" будут учитываться пропорционально голосам, которые поданы "за" или "против".

"У тех жителей пятиэтажек, которые пока не приняли участие в голосовании и не хотят передоверять судьбу своего дома другим, есть еще две недели для того, чтобы высказать свое личное мнение "за" или "против" включения своего дома в проект программы реновации", – сказал он.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По существующему порядку те из жителей, кто воздержался от голосования, считались отдавшими свой голос за включение своего дома в программу реновации. При этом аналогичные меры действуют при учете мнений "молчунов" в законе о капремонте, а также в пенсионном законодательстве. 

Голосование среди жителей московских хрущевок стартовало досрочно 14 мая и продлится до 15 июня. На 1 июня в голосовании приняли участие почти 48% квартир в 4546 пятиэтажках, вошедших в перечень голосования по включению в программу реновации. В среднем включение домов в программу реновации поддержали 89,5% проголосовавших.

Отдать свой голос за или против можно либо через многофункциональный центр "Мои документы", либо посредством электронного голосования на сайте проекта "Активный гражданин". Кроме того, можно проголосовать на общем собрании собственников жилья.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

В данном случае выступающие за снос своего дома и предоставление нового помещения собственники должны набрать не менее двух третей голосов. Дома, где не наберется необходимого количества голосов в поддержку проекта, будут исключены из программы реновации. Тем не менее жители могут в дальнейшем провести новое голосование и вернуться в программу.

В феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, все затраты на программу город возьмет на себя.

Изображение: Dni.Ru

Автор: Иван Поляков5 июня 2017, 20:38

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