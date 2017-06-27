Россиянка дозвонилась до Путина и получила квартиру бесплатно

Благополучно закончилась история жительницы Забайкальского края Натальи Калининой, которая во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на непригодное жилье, полученное после пожаров 2015 года. Местные власти бесплатно предоставили ей квартиру в Чите.

Согласно информации регионального Департамента государственного имущества и земельных отношений, забайкальские власти подобрали Наталье Калининой квартиру площадью 45,2 квадратных метра на Народной улице в Чите. Доплачивать за улучшение социальных условий ей не пришлось.

"Как уточнил руководитель ведомства Алексей Хосоев, жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру", – цитирует РИА Новости главу управления пресс-службы губернатора региона Елену Назарову. В дальнейшем будет действовать договор социального найма.

Напомним, во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Наталья Калинина пожаловалась на некачественное жилье, полученное после пожара в ее селе. Глава государства пообещал обратить внимание местных властей на ситуацию с расходованием средств, которые были выделены в помощь пострадавшим от лесных пожаров 2015 года жителям Забайкальского края.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. Губернатор региона Наталья Жданова взяла ситуацию под личный контроль. Она распорядилась решить вопрос в течение недели с момента жалобы.