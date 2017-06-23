Свалку в Балашихе экстренно закрыли после приказа Путина

Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рано утром 23 июня сообщил, что полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе закрыт. Как сообщает "Интерфакс", официальное закрытие полигона прошло в присутствии министра, главы города Евгения Жиркова и журналистов. У въезда на свалку установлены бетонные блоки, ворота заперты, также было размещен щит с уведомлением о закрытии. "Полигон закрыт. На сегодняшний день проводятся мероприятия по ЧС. Необходимо провести обследование", – отметил Коган.

Напомним, закрыть свалку накануне потребовал Владимир Путин на совещании с членами правительства. При этом глава государства дал на это месяц, но в Подмосковье решили выполнить распоряжение немедленно. Ранее на работу полигона Путину во время прямой линии пожаловались местные жители.