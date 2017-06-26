Малахов вмешался в раздутый на встрече с Путиным скандал

Соцсети переполнены просьбами к главе Апатитской больницы Юрию Ширяеву не покидать пост. Врач принял решение уволиться после прямой линии с президентом России. К "гласу народа" присоединился телеведущий Андрей Малахов.

"Юрий Семенович практически живет в своем рабочем кабинете, потому что он еще и нейрохирург от Бога. И вот несколько дней назад он пишет заявление об уходе, а затем встает к операционному столу спасать жизнь парня с раздробленным черепом", – написал Андрей Малахов в журнале StarHit. К слову, он тоже родом из Апатитов.

По мнению телеведущего, главврача "просто задолбали". А обращение Дарьи Стариковой к российскому лидеру Владимиру Путину в ходе прямой линии стало последней каплей. "Может ли даже такой уникальный профессионал, как он, отвечать за разваливающиеся или недостроенные корпуса больниц в небольших городах страны, потому что спущена идея создавать медицинские конгломераты?" – задался вопросом Малахов.

Общественность встала на защиту врача. Соцсети переполнены просьбами: "Не уходите! Вы нам очень нужны!"

Как писали Dni.Ru, в городе Апатиты Мурманской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после звонка местной жительницы на прямую линию с Владимиром Путиным. По словам больной раком 24-летней Дарьи Стариковой, ей поставили неправильный диагноз, из-за чего было упущено время. Согласно другой информации, девушка несколько лет жила с кровотечением и не обращалась к врачам до последнего.

Сразу после прямой линии следователи активизировались и организовали проверку. Старикову экстренно госпитализировали 16 июня. Она лечится в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена, сообщает Regnum. В судьбе пациентки активно участвуют чиновники из Апатитов и представители АО "Апатит".