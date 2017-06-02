Дом Мэрилин Монро продан за скромные $7,2 млн

Маленький испанский дом Мэрилин Монро – "аутентичная фазенда 1929 года" - продан всего за семь миллионов долларов. Согласно сообщению агентства недвижимости Mercer Vine, с момента выставления на продажу особняк "провисел" на рынке всего десять дней.

"Со всеми, кому понравится мой дом, я бы смогла с легкостью найти общий язык", – призналась в одном из интервью Мэрилин Монро. За несколько недель до смерти артистка рассказывала, что сама занималась поиском особняка. Она считала его убежищем от всего мира и не позволила журналу Life там фотографировать. Это единственный особняк, который принадлежал лично актрисе.



В районе Брентвуд и по сей день живут многие звезды. Например, Дженнифер Гарнер и Риз Уизерспун. И цены на недвижимость здесь весьма высоки. Но по современным голливудским стандартам, дом площадью 262 квадратных метра – маловат. Всего четыре спальни и три ванных комнаты. Поэтому, несмотря на то, что на территории есть бассейн и маленький гостевой дом, стартовая цена была небольшая. Как пишет американское издание Los Angeles Times, 6,9 миллиона долларов.

Последние хозяева исторического особняка, в котором жила легенда кинематографа, купили его в ноябре 2012 года за пять миллионов долларов. При этом сама Мэрилин приобрела эти квадратные метры за пару месяцев до своей смерти всего за 75 тысяч долларов.

И все же дом, несомненно, имеет историческую ценность. Именно здесь 5 августа 1962 года актрису нашли мертвой. Был ли причастен к ее смерти американский президент Джон Кеннеди – до сих пор тайна, на раскрытие которой вполне может претендовать новый владелец.