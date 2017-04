Деми Мур продешевила на продаже пентхауса

Эти апартаменты она и ее тогдашний муж Брюс Уиллис купили в 1990 году у продюсера "Лихорадки субботнего вечера" Роберта Стигвуда. Пентхаус расположен на верхних этажах южной башни знаменитого здания "Сан-Ремо" архитектора Эмери Рота.

Площадь жилого пространства составляет около 650 квадратных метров. Еще 140 – террасы с захватывающими дух видами на город. Актриса выставила апартаменты на продажу в апреле 2015-го за 75 миллионов долларов. Затем цену снизили до 59 миллионов.

Мур говорила о том, что эти апартаменты слишком великолепны, чтобы не жить там постоянно, сообщает WWD. Поэтому звезда решила их продать тому, для кого они станут настоящим домом. Соседями Мур по жилищу в "Сан-Ремо" являлись дизайнер Донна Каран, режиссер Стивен Спилберг и актриса Гленн Клоуз.

