Как блондинки изменили мир

Весь мир 31 мая отмечает День блондинок. Об их вселенской глупости придумано множество анекдотов, однако далеко не все белокурые красотки разговаривают лишь о косметике и мужчинах. Дни.Ру рассказывают о блондинках, который оставили заметный след в мировой культуре.

Мэрилин Монро

Нежная красавица, перевернувшая представления о сексуальности, яркая звезда Голливуда, значение которой сложно переоценить. Прошло больше полувека со дня, когда актрисы не стало, но этот уникальный сексуальный образ остается эталоном женской привлекательности. Ее по-прежнему любят, ей стремятся подражать, а фильмы, где снялась очаровашка Мэрилин, спустя десятилетия остаются нетленной классикой кино.





Принцесса Диана

Принцесса Уэльская убедила сильных мира сего в том, что высокопоставленная особа может понять несчастных и обездоленных. Она оказывала поддержку фонду помощи больным СПИДом, детским больницам, миссии, борющейся с проказой, Английскому национальному балету; создавала хосписы для неизлечимо больных и добивалась запрета противопехотных мин. Это была не только материальная помощь – Диана лично колесила по миру. Она сыграла большую роль в развитии благотворительности в конце XX века. "Я не политик. Всего лишь гуманитарный деятель. Всегда им была и всегда им буду", – говорила принцесса.





Памела Андерсон

Несмотря на легкомысленный и гиперсексуальный образ, красотка является ярым борцом за права животных и выступает как активистка во многих благотворительных кампаниях. С учетом убеждений, она, естественно, является вегетарианкой. Памела сотрудничает с организацией People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) и снимается в ее социальных рекламах, подчас весьма провокационных. Изображение блондинки появилось на постере, где ее тело было поделено на части с соответствующими надписями: "грудка", "окорок" и т.д. Другая кампания проходила под лозунгом: "Я лучше буду ходить голой, чем носить мех!" В 2010 году Андерсон приняла участие в забеге по Нью-Йорку, чтобы собрать деньги для жителей Гаити, пострадавших от разрушительного землетрясения.





Шэрон Стоун

Артистка прославилась благодаря откровенным ролям в кино. Однако мало кто знает, что она окончила школу экстерном и собиралась стать химиком. По некоторым данным, ее коэффициент интеллекта – 154, как у великого ученого Альберта Эйнштейна. Кроме того, Стоун является кавалерственной дамой французского ордена Искусств и Литературы. Не вяжется с образом блондинки? Шэрон снялась более чем в семи десятках фильмов, на пике карьеры была признана одной из самых высокооплачиваемых голливудских актрис, получила много престижных наград.





Мадонна

Полвека на сцене и все еще в форме! Ее таланту, красоте и творческой активности можно позавидовать. Она поет, танцует, пишет книги, играет в кино, создает сценарии и режиссирует фильмы, ведет целый ряд собственных благотворительных проектов. Вот уж действительно многогранная натура! Кроме того, звезда не стесняется появляться на публике с молодыми любовниками – так называемыми тойбоями. Благодаря смелости Мадонны зародилась мода на подобные отношения: люди стали меньше задумываться о разнице в возрасте.





Грейс Келли

Эта история о том, как гадкий утенок превратился в прелестную женщину и оскароносную актрису, которая стала супругой князя Монако Ренье III, матерью правящего князя Альбера II и иконой стиля. К 25-й годовщине смерти Грейс шесть именитых американских дизайнеров – Оскар де ла Рента, Ральф Лорен, Зак Позен, Ральф Руччи, Вера Вонг и Каролина Эррера – создали посвященные ей модели. За вклад в развитие кино Келли получила звезду №6329 на голливудской "Аллее Славы".





Хиллари Клинтон

Та еще штучка, которой не откажешь в целеустремленности. Она была первой леди США, пережила секс-скандал с участием мужа-президента, занимала пост госсекретаря в Белом доме, а теперь и вовсе метит в кресло главы государства. В свете политики к ней можно относиться по-разному, но едва ли можно назвать Хиллари пустышкой. Она получила степень бакалавра по политологии, окончила юридическую школу при Йельском университете, стала обладательницей докторской степени по юриспруденции, в свое время осваивала детскую медицину.





Маргарита Назарова

Красавица с неженской профессией – первая в мире дрессировщица тигров. Блондинка, которая прославилась на весь СССР, сыграв главную роль в фильме "Полосатый рейс" вместе с хищниками. С ее выдержкой и мужеством могла соперничать лишь ее красота. Маргарита вспоминала, что по-настоящему испугалась трижды: когда тигры выбрались из вольера московского цирка и отправились "погулять" в кинотеатр; когда на палубе попавшего в шторм парохода нянчилась со сбежавшим из клетки и перепуганным тигренком; когда во время представления сломался подъемный механизм, и укротительница 15 минут находилась на высоте с хищниками, волнуясь за питомцев.