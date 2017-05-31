Как блондинки изменили мир

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Среда 31 мая
Лента новостей
12:51
Путин сделал шаг навстречу Эрдогану
12:29
Полиция расследует смерть трех неопознанных свиней
12:07
Вся правда о реновации в Москве
11:42
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
11:25
На козырьке подъезда на юго-востоке Москвы нашли труп
11:22
Бузова о браке: Мне ставились условия и ультиматумы
11:16
Роскомнадзор требует премиум-подписку на порно
11:14
В клинике в центре Москвы скончалась пациентка
11:07
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
10:57
Анастасия Волочкова о близости с Сергеем Астаховым
10:46
Как "русский Хатико" помог спасти ребенка
10:43
Россияне стали реже травиться алкоголем
10:39
Москва ударила по террористам под Пальмирой супероружием (видео)
10:31
Перекись водорода и ее необычные свойства
10:25
В подвале кладбища в Москве нашли полуголую женщину в крови
10:18
Что известно о летней свадьбе Тарасова и Костенко
10:01
У чиновника из Архангельска конфисковали баню
10:00
Синоптики рассказали о последнем дне весны
09:51
Связанные обетом молчания дети создали тайный кран-чат
09:39
Пьяный водитель спрятался в детском саду после безумной погони
09:30
Подруга Наташи Королевой раскрыла тайну любовного треугольника
09:22
Окровавленная голова Трампа вызвала скандал в США
09:19
Злостные курильщики принесли в бюджет 121 миллион
09:15
Принцессу Диану перед смертью посадили в старое корыто
08:57
Россия ударила по террористам под Пальмирой из Средиземного моря
08:38
Мать запретила приближаться к Василию Степанову
08:34
Синоптики устроили перепалку с МЧС из-за урагана-убийцы
08:30
Мощный взрыв прогремел в Кабуле
08:26
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
08:21
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
08:13
Путин сделал признание о Трампе
07:52
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
00:12
В МЧС объяснили отсутствие sms-предупреждений об урагане
22:59
Что прячут в конверте "Секрета на миллион"
21:59
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
21:56
Роман Павлюченко перешел в ФК "Арарат"
21:52
Как живет Анна Ковальчук
21:48
Московское метро избавят от аудиорекламы
21:36
"Юнармия" открывает летние лагеря
21:15
Напавшему на Путина Порошенко в голову ударил национализм
21:11
Премьер Сербии Вучич подал в отставку
20:53
Знаменитый режиссер скончался в возрасте 75 лет
20:31
Российский ученый обнаружил город инопланетян
20:23
В СК назвали точное количество жертв урагана
20:19
Петренко перед смертью ударил и прогнал дочь
20:01
Трамп публично осадил Меркель
19:55
Москва открыла конкурс по разработке кварталов реновации
19:55
Жителям хрущевок покажут модели новых квартир
19:54
Когда москвичи воспользуются Вторым кольцом метро
19:49
В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
19:23
Кети Топурию развели с мужем
19:21
Спаривающиеся верблюды образовали огромную пробку (видео)
19:11
Ураган в Москве назвали началом 35-летних морозов
18:59
Киев объявил Пушкина украинцем
18:54
В Зеленограде упавший шкаф насмерть задавил годовалого ребенка
18:37
63-летняя Вайкуле живет с 20-летним
18:21
Москвичей пригласили в прошлое
18:09
Что Гордон сделала с губами и щеками
18:07
Лучшие гаджеты для активного отдыха
17:57
"Стена скорби" в Москве впечатлила журналистов
17:55
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
17:54
Отчего плачет актер Владимир Машков
17:50
Как получить компенсацию за ущерб от урагана
17:49
Мать задержанного из-за "Гамлета" мальчика написала заявление на его мачеху
17:38
До чего проституция может довести государство
17:28
Порошенко обвинил Путина в похищении
17:25
Мать беременной звезды "Дома-2" со скандалом гонят с проекта
17:18
Сын о глубокой депрессии Домогарова
17:07
Браку Дональда и Меланьи Трамп вынесли приговор
17:03
На юго-востоке Москвы ребенок упал в подвал заброшенного здания
16:53
Звездные любители крутых машин
16:45
В Подмосковье семьям погибших от урагана выплатят по миллиону
16:44
Российским врачам не хватает профессиональных навыков
16:33
В подмосковном лесу найдено тело 29-летней женщины
16:22
Американцам советуют учить русский язык
16:20
Путин сломал ключицу после подножки священника
16:09
Дочь помогает Ирине Салтыковой вернуться к жизни
16:06
Ураган повалил более 27 тысяч деревьев в Москве
15:57
На юго-востоке Москвы неизвестный сжег пять автомобилей
15:51
Харламов и Асмус разъехались
15:41
Праймериз "ЕР" стали лифтом для молодежи
15:41
Миллионам россиян грозит смерть от онкологии
15:33
Москвичей предупредили о новом урагане
15:08
Почему Елизавета Боярская скрывает сына
15:04
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
15:02
Ученые совершили прорыв в лечении ВИЧ
14:49
Открыта польза регулярного употребления кофе
14:49
Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
14:48
Наталья Варлей пережила тяжелую утрату
14:44
ОНФ нашел в России 200 новостроек с дефектами
14:26
Белорусы отвергли ЕС ради дружбы с Россией
14:19
Почему ураган в Москве привел к многочисленным жертвам
14:12
Хилькевич потолстела и стала неузнаваема
14:05
Противолодочный "Североморск" вошел в Ла-Манш
13:55
В Москве пройдет Fashion People Awards–2017
13:44
Самые долгожданные фильмы июня
13:42
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
13:35
В России покупки в секс-шопах ограничат рецептами врачей
13:29
Провокация отразилась на беременности Анисиной
13:05
Смертельный ураган повредил самолеты в Шереметьево
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Lifestyle

Как блондинки изменили мир

Грейс Келли, Мэрлин Монро, Мадонна. Фото: Дни.Ру
Весь мир 31 мая отмечает День блондинок. Об их вселенской глупости придумано множество анекдотов, однако далеко не все белокурые красотки разговаривают лишь о косметике и мужчинах. Дни.Ру рассказывают о блондинках, который оставили заметный след в мировой культуре.
прочитано 4812 раз

Мэрилин Монро

Нежная красавица, перевернувшая представления о сексуальности, яркая звезда Голливуда, значение которой сложно переоценить. Прошло больше полувека со дня, когда актрисы не стало, но этот уникальный сексуальный образ остается эталоном женской привлекательности. Ее по-прежнему любят, ей стремятся подражать, а фильмы, где снялась очаровашка Мэрилин, спустя десятилетия остаются нетленной классикой кино.


Принцесса Диана

Принцесса Уэльская убедила сильных мира сего в том, что высокопоставленная особа может понять несчастных и обездоленных. Она оказывала поддержку фонду помощи больным СПИДом, детским больницам, миссии, борющейся с проказой, Английскому национальному балету; создавала хосписы для неизлечимо больных и добивалась запрета противопехотных мин. Это была не только материальная помощь – Диана лично колесила по миру. Она сыграла большую роль в развитии благотворительности в конце XX века. "Я не политик. Всего лишь гуманитарный деятель. Всегда им была и всегда им буду", – говорила принцесса.


Памела Андерсон

Несмотря на легкомысленный и гиперсексуальный образ, красотка является ярым борцом за права животных и выступает как активистка во многих благотворительных кампаниях. С учетом убеждений, она, естественно, является вегетарианкой. Памела сотрудничает с организацией People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) и снимается в ее социальных рекламах, подчас весьма провокационных. Изображение блондинки появилось на постере, где ее тело было поделено на части с соответствующими надписями: "грудка", "окорок" и т.д. Другая кампания проходила под лозунгом: "Я лучше буду ходить голой, чем носить мех!" В 2010 году Андерсон приняла участие в забеге по Нью-Йорку, чтобы собрать деньги для жителей Гаити, пострадавших от разрушительного землетрясения.


Шэрон Стоун

Артистка прославилась благодаря откровенным ролям в кино. Однако мало кто знает, что она окончила школу экстерном и собиралась стать химиком. По некоторым данным, ее коэффициент интеллекта – 154, как у великого ученого Альберта Эйнштейна. Кроме того, Стоун является кавалерственной дамой французского ордена Искусств и Литературы. Не вяжется с образом блондинки? Шэрон снялась более чем в семи десятках фильмов, на пике карьеры была признана одной из самых высокооплачиваемых голливудских актрис, получила много престижных наград.


Мадонна

Полвека на сцене и все еще в форме! Ее таланту, красоте и творческой активности можно позавидовать. Она поет, танцует, пишет книги, играет в кино, создает сценарии и режиссирует фильмы, ведет целый ряд собственных благотворительных проектов. Вот уж действительно многогранная натура! Кроме того, звезда не стесняется появляться на публике с молодыми любовниками – так называемыми тойбоями. Благодаря смелости Мадонны зародилась мода на подобные отношения: люди стали меньше задумываться о разнице в возрасте.


Грейс Келли

Эта история о том, как гадкий утенок превратился в прелестную женщину и оскароносную актрису, которая стала супругой князя Монако Ренье III, матерью правящего князя Альбера II и иконой стиля. К 25-й годовщине смерти Грейс шесть именитых американских дизайнеров – Оскар де ла Рента, Ральф Лорен, Зак Позен, Ральф Руччи, Вера Вонг и Каролина Эррера – создали посвященные ей модели. За вклад в развитие кино Келли получила звезду №6329 на голливудской "Аллее Славы".


Хиллари Клинтон

Та еще штучка, которой не откажешь в целеустремленности. Она была первой леди США, пережила секс-скандал с участием мужа-президента, занимала пост госсекретаря в Белом доме, а теперь и вовсе метит в кресло главы государства. В свете политики к ней можно относиться по-разному, но едва ли можно назвать Хиллари пустышкой. Она получила степень бакалавра по политологии, окончила юридическую школу при Йельском университете, стала обладательницей докторской степени по юриспруденции, в свое время осваивала детскую медицину.


Маргарита Назарова

Красавица с неженской профессией – первая в мире дрессировщица тигров. Блондинка, которая прославилась на весь СССР, сыграв главную роль в фильме "Полосатый рейс" вместе с хищниками. С ее выдержкой и мужеством могла соперничать лишь ее красота. Маргарита вспоминала, что по-настоящему испугалась трижды: когда тигры выбрались из вольера московского цирка и отправились "погулять" в кинотеатр; когда на палубе попавшего в шторм парохода нянчилась со сбежавшим из клетки и перепуганным тигренком; когда во время представления сломался подъемный механизм, и укротительница 15 минут находилась на высоте с хищниками, волнуясь за питомцев.


Автор: Василий Ручкин31 мая 2017, 10:20

комментарии

Политика

Путин сделал признание о Трампе
Напавшему на Путина Порошенко в голову ударил национализм
Трамп публично осадил Меркель
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию

Шоу-бизнес

Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото
Александр Серов скрывается из-за жен и дочерей
Бузова о браке: Мне ставились условия и ультиматумы
Анастасия Волочкова о близости с Сергеем Астаховым

Проишествия

Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)
У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей

Lifestyle

Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
Киев объявил Пушкина украинцем
Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
Самые долгожданные фильмы июня
Шоу-бизнес

Подруга Наташи Королевой раскрыла тайну любовного треугольника

По ее словам, многие суждения о певице ошибочны
Шоу-бизнес

Что известно о летней свадьбе Тарасова и Костенко

Говорят, что футболист "всегда" наступает на один и те же грабли
Общество

Москва ударила по террористам под Пальмирой супероружием (видео)

Четыре "Калибра", запущенные из Средиземного моря, достигли цели
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова о близости с Сергеем Астаховым

Скандально известная балерина дала откровенное интервью

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
Звездные любители крутых машин
Самые соблазнительные платья Канн
Смертельная буря прошла по Москве

Спорт

Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России

Регионы

В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru