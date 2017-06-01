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Собянин: "Позиция "молчунов" не повлияет на итоги голосования по реновации

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Мэрия Москвы внесет изменения в порядок проведения голосования жителей домов, которые примут участие в программе реновации. Теперь голоса "молчунов" будут учитываться пропорционально голосам, которые поданы "за" или "против", заявил журналистам столичный градоначальник Сергей Собянин.
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"У тех жителей пятиэтажек, которые пока не приняли участие в голосовании и не хотят передоверять судьбу своего дома другим, есть еще две недели для того, чтобы высказать свое личное мнение "за" или "против" включения своего дома в проект программы реновации", – сказал он.

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Вместе с тем он отметил, что в домах с низкой явкой достаточно трудно подсчитывать голоса при таком подходе. "Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% – "за", 15% – "против". Если голоса молчунов свалить в одну корзину, получим уровень поддержки "за" 85%. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается. Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в порядок проведения голосования", – добавил мэр.

По существующему порядку те из жителей, кто воздержался от голосования, считались отдавшими свой голос за включение своего дома в программу реновации. При этом аналогичные меры действуют при учете мнений "молчунов" в законе о капремонте, а также в пенсионном законодательстве. 

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, голосование среди жителей московских хрущевок стартовало досрочно 14 мая и продлится до 15 июня. На 1 июня в голосовании приняли участие почти 48% квартир в 4546 пятиэтажках, вошедших в перечень голосования по включению в программу реновации. "И 89,5% поддерживают включение их домов в программу, это в среднем. С одной стороны, это высокий процент, с другой – он распределяется неравномерно, есть дома, которые голосуют против, но подавляющее большинство домов активно голосуют за программу", – сказал во вторник, 30 мая, Сергей Собянин в эфире одного из телеканалов.


Отдать свой голос за или против можно либо через многофункциональный центр "Мои документы", либо посредством электронного голосования на сайте проекта "Активный гражданин". Кроме того, можно проголосовать на общем собрании собственников жилья.

В данном случае выступающие за снос своего дома и предоставление нового помещения собственники должны набрать не менее двух третей голосов. Дома, где не наберется необходимого количества голосов в поддержку проекта, будут исключены из программы реновации. Тем не менее жители могут в дальнейшем провести новое голосование и вернуться в программу.

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, все затраты на программу город возьмет на себя.

Автор: Иван Поляков1 июня 2017, 19:09

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