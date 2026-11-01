Пустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев

Тайна гибели Соседова вышла наружу Дана Борисова обвинила дочь в воровстве Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признаниеИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мирСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницыАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы "Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва

Лента новостей

Воскресенье 1 ноября

05:33Пустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев 17:11 Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября 15:59Красная икра не по карману? Для новогоднего стола нашли замену в 70 раз дешевле 11:44Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова 06:25Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября 17:21Сканируют за долю секунды: названы 5 сигналов внешности, которые решают вашу судьбу при первой встрече 15:27Сбежавший из России Максим Галкин не дал знаменитой эмигрантке вернуться на родину 14:16Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы 14:12В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы 13:04Самая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул 12:18Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в районе Некрасовка 10:48"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии 09:29 "Важно в этот момент не удерживать": жена Газманова заговорила о расставании 00:5830 октября можно узнать будущее: об этой примете знали еще наши бабушки 20:16В Подмосковье собрали более 409 тысяч тонн зерна 17:24Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках 17:04"Завещал оставить себя навсегда": последняя воля Мухича из "Полицейского с Рублевки" довела близких до слез 14:51"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие 14:48Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты 14:19В Кремле состоялся гала-концерт "Моя Россия, моя семья" 12:57Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы 12:51Собянин: В инновационном центре "Сколково" построят два технопарка 11:14Собянин объявил о завершении реставрационных работ в храме Христа Спасителя 11:10Оставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг 11:09С вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА – Собянин  09:29Шансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус 00:32Слепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза 17:20Воробьёв наградил волонтёров на форуме в Доме правительства Подмосковья 17:15Сжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году 14:24Доктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами 13:35Парламентская ассамблея ОДКБ призвала мировые парламенты защитить наследие Нюрнберга 11:18Деньги не спасут: ученые раскрыли единственный секрет истинного счастья 10:27Сергей Собянин рассказал, каким будет новый спортивный комплекс в Зябликове 09:39Директор Ларисы Долиной пригрозил судебными исками за мемы и коллажи с певицей 00:50Почему 28 октября на Ефима категорически нельзя стирать и убираться 16:51Адвокат Джигана сделал громкое заявление из-за его миллионного долга по алиментам 14:38Сергей Собянин: В Москве за три года построят 49 спортивных объектов 14:32Без лишних ожиданий: как "Умная госпитализация" помогает москвичам быстрее попасть на лечение 14:26"Она его ждала": сестра Михаила Ефремова выдала всю правду о личной жизни актера 13:58Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реставрации гостиницы "Пекин" 12:42Озверевшая Дана Борисова выставила родную дочь воровкой и выжила из дома 11:56По программе "Приведи друга" в больницы Подмосковья пришли более 2,2 тысячи медиков 10:55"Если я буду что-то говорить, то получу наказание!": тайна жуткой гибели Сергея Соседова вышла наружу 09:29Не на шутку испуганная Долина пошла на отчаянный шаг после наказания за мигалки 03:16Эта примета 27 октября безошибочно укажет дату прихода зимы 00:14Назван простой обряд на Параскеву 27 октября, который подарит богатство и искупает в любви 18:00Собянин: Продолжим обновление и развитие культурных учреждений и парков Москвы 17:44AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов 16:54Скандалы на ровном месте и угрозы разрыва: как пережить полнолунный психоз и сохранить семью 15:16Свинец и кадмий в тарелке: модная экоупаковка оказалась скрытой угрозой для здоровья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Пустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев

Фото: magnific.com
473

Первый день ноября наши предки встречали сытными застольями и особым уходом за домашней скотиной, провожая уходящую осень на границе настоящих холодов.

В воскресенье, 1 ноября 2026 года, православная церковь празднует перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, а также вспоминает святого пророка Иоиля и мученика Уара. В народном календаре эта дата закрепилась под названиями Иванов день или Проводы осени.

С этого момента природа окончательно поворачивала на зимний лад. В народе говорили: "Ноябрь — ворота зимы", "В ноябре мужик с телегой прощается, в сани садится". Полевые работы давно завершились, зерно лежало в закромах, и крестьяне посвящали первый день месяца наведению порядка в хлевах и амбарах, готовясь к грядущим снегопадам и заморозкам.

Праздник для коней и хозяйская забота

Главной особенностью Иванова дня было подчеркнуто уважительное отношение к рабочим лошадям. Для главных помощников в крестьянском хозяйстве наступал официальный день отдыха.

Коней строго запрещалось запрягать в телеги, гонять на дальние расстояния и нагружать тяжелой работой. Конюхи и хозяева с рассветом чистили стойла, застилали полы свежей сухой соломой, расчесывали гривы и хвосты деревянными гребнями.

Лошадей щедро кормили отборным овсом и поили чистой водой. Считалось, что если дать коню полноценный отдых 1 ноября, то животное благополучно переживет зиму, не захромает на скользких дорогах и сохранит силы до весенней пахоты.

Угощение для Дворового и сытный стол

В деревнях верили, что 1 ноября проявляет характер Дворовой — дух, охраняющий постройки и скот. Считалось, что в этот день он может пугать лошадей, путать гривы и ломать упряжь, выражая недовольство перед зимой.

Чтобы задобрить невидимого хозяина двора, мужчины относили в конюшню глиняный горшок с горячей кашей, сдобренной сливочным маслом, или оставляли на полке ломоть свежего ржаного хлеба с солью. Крестьяне уважительно просили духа беречь скотину в лютые морозы и не наводить морок на подворье.

На кухнях хозяйки готовили традиционные угощения. Иванов день часто называли "курным праздником": на стол обязательно подавали блюда из куриного мяса. Женщины варили наваристую лапшу с потрохами и пекли курники — закрытые пироги с начинкой из птицы, риса, лука и вареных яиц. Праздничный обед собирал за столом всю семью: сытная горячая еда укрепляла силы перед затяжными холодами.

Строгие запреты 1 ноября: как уберечь достаток

В первый день ноября крестьяне неукоснительно придерживались определенных правил:

  • Категорически запрещалось заставлять лошадей работать, повышать на них голос или ударять кнутом, иначе скотина могла заболеть.
  • Нельзя было отказывать в подаянии нищим, странникам и погорельцам. Верили, что скупость в этот день приведет к денежным потерям и голоду.
  • Женщины избегали стирать белье в реках и прудах: вода становилась ледяной, и полоскание ткани грозило ломотой в пальцах и затяжной простудой.
  • Не рекомендовалось держать входные двери и окна открытыми настежь, чтобы холодный сквозняк не выстудил избу и не унес семейный уют.
  • Запрещалось ссориться, ругаться на дворе и сквернословить у накрытого стола.

Приметы погоды на Иванов день

Состояние погоды 1 ноября помогало предкам определить сроки наступления весны:

  • Если в Иванов день идет снег и стоит холодная погода — весна наступит поздно, будет затяжной и сырой.
  • Теплый и сухой день предвещал раннюю, дружную весну и мягкую зиму с частыми оттепелями.
  • Если на дорогах стоит жидкая грязь — устойчивый снежный покров установится только через четыре недели, к концу ноября.
  • Сороки, шумно скачущие возле жилых домов и по заборам, предупреждали о скором усилении мороза.
  • Если ночью небо затянуто сплошной серой пеленой и не видно звезд — жди длительных снегопадов без сильного ветра.

Иванов день проводили в спокойных домашних трудах, окружая заботой скот и близких людей, закладывая основу для теплой и безбедной зимы.

Шоу-бизнес в Telegram

1 ноября 2026, 05:33
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября

Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября

Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября
Иногда перемены начинаются не с громкого решения, а с тихого вопроса: что больше не стоит брать с собой? Свитер, который ждет своего часа с 2018 года.

Красная икра не по карману? Для новогоднего стола нашли замену в 70 раз дешевле

Красная икра не по карману? Для новогоднего стола нашли замену в 70 раз дешевле
Праздничный деликатес может обойтись намного дешевле, если присмотреться к продукту, который многие незаслуженно обходят стороной. Ее называют белой икрой и предлагают как доступную альтернативу красной.

Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова

Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова
Лолита без лишних церемоний объяснила, почему главный холостяк российской сцены к своим пятидесяти годам так и не создал семью. Снова всплыл вопрос, который публика обсуждает уже не первое десятилетие: почему артист с миллионными гонорарами, всенародной славой и обаянием Николай Басков до сих пор коротает вечера в одиночестве? Версий за эти годы выдвигали сотни — от банального карьеризма до продуманного сценического образа свободного мужчины.

Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября

Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября
В последний день октября наши предки запасались природными целебными средствами и завершали речную ловлю, готовя хозяйство к предстоящим холодам. В субботу, 31 октября 2026 года, православная церковь празднует память святого апостола и евангелиста Луки.

Сканируют за долю секунды: названы 5 сигналов внешности, которые решают вашу судьбу при первой встрече

Сканируют за долю секунды: названы 5 сигналов внешности, которые решают вашу судьбу при первой встрече
Человеческий мозг выносит окончательный вердикт случайному прохожему буквально за доли секунды, считывая невидимые сигналы лица еще до того, как прозвучат первые слова приветствия. Каждый из нас неоднократно ловил себя на странном ощущении: стоит лишь мельком взглянуть на нового человека, как внутри мгновенно формируется четкое отношение к нему.

Выбор читателей

30/10ПтнСамая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул 30/10ПтнСбежавший из России Максим Галкин не дал знаменитой эмигрантке вернуться на родину 31/10СбтЛолита выдала истинную причину одиночества Баскова 30/10Птн"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии 30/10ПтнСканируют за долю секунды: названы 5 сигналов внешности, которые решают вашу судьбу при первой встрече 31/10СбтСемь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября