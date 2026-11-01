Пустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев

Первый день ноября наши предки встречали сытными застольями и особым уходом за домашней скотиной, провожая уходящую осень на границе настоящих холодов.



В воскресенье, 1 ноября 2026 года, православная церковь празднует перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, а также вспоминает святого пророка Иоиля и мученика Уара. В народном календаре эта дата закрепилась под названиями Иванов день или Проводы осени.

С этого момента природа окончательно поворачивала на зимний лад. В народе говорили: "Ноябрь — ворота зимы", "В ноябре мужик с телегой прощается, в сани садится". Полевые работы давно завершились, зерно лежало в закромах, и крестьяне посвящали первый день месяца наведению порядка в хлевах и амбарах, готовясь к грядущим снегопадам и заморозкам.

Праздник для коней и хозяйская забота

Главной особенностью Иванова дня было подчеркнуто уважительное отношение к рабочим лошадям. Для главных помощников в крестьянском хозяйстве наступал официальный день отдыха.

Коней строго запрещалось запрягать в телеги, гонять на дальние расстояния и нагружать тяжелой работой. Конюхи и хозяева с рассветом чистили стойла, застилали полы свежей сухой соломой, расчесывали гривы и хвосты деревянными гребнями.

Лошадей щедро кормили отборным овсом и поили чистой водой. Считалось, что если дать коню полноценный отдых 1 ноября, то животное благополучно переживет зиму, не захромает на скользких дорогах и сохранит силы до весенней пахоты.

Угощение для Дворового и сытный стол

В деревнях верили, что 1 ноября проявляет характер Дворовой — дух, охраняющий постройки и скот. Считалось, что в этот день он может пугать лошадей, путать гривы и ломать упряжь, выражая недовольство перед зимой.

Чтобы задобрить невидимого хозяина двора, мужчины относили в конюшню глиняный горшок с горячей кашей, сдобренной сливочным маслом, или оставляли на полке ломоть свежего ржаного хлеба с солью. Крестьяне уважительно просили духа беречь скотину в лютые морозы и не наводить морок на подворье.

На кухнях хозяйки готовили традиционные угощения. Иванов день часто называли "курным праздником": на стол обязательно подавали блюда из куриного мяса. Женщины варили наваристую лапшу с потрохами и пекли курники — закрытые пироги с начинкой из птицы, риса, лука и вареных яиц. Праздничный обед собирал за столом всю семью: сытная горячая еда укрепляла силы перед затяжными холодами.

Строгие запреты 1 ноября: как уберечь достаток

В первый день ноября крестьяне неукоснительно придерживались определенных правил:

Категорически запрещалось заставлять лошадей работать, повышать на них голос или ударять кнутом, иначе скотина могла заболеть.

Нельзя было отказывать в подаянии нищим, странникам и погорельцам. Верили, что скупость в этот день приведет к денежным потерям и голоду.

Женщины избегали стирать белье в реках и прудах: вода становилась ледяной, и полоскание ткани грозило ломотой в пальцах и затяжной простудой.

Не рекомендовалось держать входные двери и окна открытыми настежь, чтобы холодный сквозняк не выстудил избу и не унес семейный уют.

Запрещалось ссориться, ругаться на дворе и сквернословить у накрытого стола.

Приметы погоды на Иванов день

Состояние погоды 1 ноября помогало предкам определить сроки наступления весны:

Если в Иванов день идет снег и стоит холодная погода — весна наступит поздно, будет затяжной и сырой.

Теплый и сухой день предвещал раннюю, дружную весну и мягкую зиму с частыми оттепелями.

Если на дорогах стоит жидкая грязь — устойчивый снежный покров установится только через четыре недели, к концу ноября.

Сороки, шумно скачущие возле жилых домов и по заборам, предупреждали о скором усилении мороза.

Если ночью небо затянуто сплошной серой пеленой и не видно звезд — жди длительных снегопадов без сильного ветра.

Иванов день проводили в спокойных домашних трудах, окружая заботой скот и близких людей, закладывая основу для теплой и безбедной зимы.