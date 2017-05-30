Москва открыла конкурс по разработке кварталов реновации

Архитектурные и проектные бюро из России и из-за рубежа будут соревноваться за право разработки концепций по программе реновации жилья в столице. В рамках открытого архитектурно-градостроительного конкурса, объявленного московскими властями, компаниям предоставят пять экспериментальных площадок.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом организаторы соберут заявки команд – они должны быть представлены в виде портфолио, подтверждающего опыт в разработке градостроительной документации. Лучших из претендентов определит профессиональное жюри. Предполагается, что в следующий раунд пройдут по четыре коллектива на каждую из пяти экспериментальных площадок, сообщил журналистам главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.



На следующем этапе командам предложат разработать архитектурно-градостроительные концепции в соответствии с техническим заданием. В финале для каждой площадки будет выбрано наилучшее решение, на основе которого разработают проект планировки территории.

"Микрорайоны пятиэтажек, которые мы сегодня обсуждаем, представляют собой рыхлую низкосортную застройку. Программа реновации, инициированная мэром Москвы Сергеем Собяниным, предлагает сделать что-то качественное: зонирование пространств на приватные и общественные, создание комфортной городской среды, решение транспортных проблем путем разработки плотной сетки дорог в квартале, достаточное количество парковочных мест, обеспеченность социальными объектами в пешей доступности", – сказал Кузнецов.

Главный архитектор признал, что такая программа – серьезный вызов. В мэрии рассчитывают, что в ней примут участие многие мировые архитекторы и градостроители. К участию в конкурсе приглашаются российские и международные компании, архитектурные и проектные бюро. Иностранным офисам необходимо иметь московского партнёра или проектный офис в Москве.

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 24 мая, напомнил Сергей Кузнецов. "На это отводится месяц. Частично он совпадает с периодом голосования жителей по площадкам, поэтому конкретные участки для проектирования будут предоставлены позже", – уточнил главный архитектор столицы. Для подачи заявки командам необходимо зайти на официальную страницу конкурса – портал "Архсовет Москвы" – и заполнить форму регистрации. Присылать свои портфолио компании будут до 24 июня.

Напомним, по программе реновации жителям хрущевок гарантируют переселение в современные дома в том же районе, предоставление равнозначного жилья с хорошей отделкой. При этом жильцы могут отказаться от участия в программе на любом ее этапе – до заключения первого договора об обмене квартиры. В список на снос войдут лишь те здания, где за участие в программе проголосовали две трети собственников и нанимателей квартир.