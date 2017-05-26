Проекты c выставки АРХ Москва могут использоваться при реновации
Вообще, как отметил Марат Хуснуллин, АРХ Москва – это не просто
очередная выставка, а знаковое событие в архитектурной жизни Москвы. "Сегодня
такая выставка особенно актуальна, так как в городе начинается самая масштабная
градостроительная программа – реновация жилого фонда, – подчеркнул он. – Уверен, что целый ряд представленных здесь идей
может быть использован для проектирования новых кварталов".
Глава стройкомплекса Москвы напомнил, что застройка в рамках программы реновации жилья будет вестись целыми кварталами, а их архитектурные концепции будут определяться в ходе конкурсов. Первые из них начнутся уже в течение ближайших двух-трех месяцев. Желающие участвовать в них уже есть, в том числе, ряд специалистов с мировым именем.
На этом акцентировал внимание и Марат Хуснуллин: "Уже понятно, что в этих конкурсах примут участие лучшие российские и зарубежные архитекторы". Он рассказал также, что накануне он встречался с представителями Союза архитекторов России, и представители профессионального сообщества "высказали большую заинтересованность".
Хуснуллин особо подчеркнул, что самое пристальное внимание городских властей будет приковано к соблюдению стандартов благоустройства в ходе возведения новых кварталов. "Можно точно сказать, что это будут дворы без машин, но с возможностью парковки, нежилые первые этажи, зеленые зоны, парки, возможность размещения спортивных и детских площадок", – сказал он.
Напомним, международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва в 22-й раз проходит в Центральном доме художника. В течение многих лет она является местом, где лучшие представители отечественной и зарубежной архитектуры демонстрируют свои проекты. Также в рамках мероприятия проходят профессиональные обсуждения принципов развития комфортной и качественной архитектурной среды.
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