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Недвижимость

Элитный ЖК превратился в смертельный аттракцион

Кадр youtube.com
"Элитное" – не значит качественное. У жилого комплекса "Маршал", который застройщик относит к категории "бизнес-класса", в буквальном смысле слова поехала крыша. Куски дорогостоящей кровли падают во двор и на территорию такого же элитного детского садика.
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ЖК "Маршал" построен в 2012 году компанией УНР-494. Застройщик, как водится, расхваливал свое творение на все лады – в частности, утверждал, что элитный комплекс на улице Маршала Рыбалко в московском районе Щукино создан с использованием новейших и самых надежных технологий.

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Однако не прошло и пяти лет (возраст для огромного здания, да еще и такого класса, согласитесь, младенческий), как выявились первые болячки. Крышу поразила эрозия, из-за чего целые ее куски обваливаются с высоты в десяток с лишним этажей.

Человек взрослый, возможно, и успеет среагировать на угрозу – скорее всего, просто обойдет опасную зону, увидев россыпь обломков на тротуаре (кстати, эти "зоны обстрела" никто даже не удосужился оградить хотя бы ленточкой). Однако снаряды падают не только во двор, но и на детскую площадку, и на территорию детского сада. От прямого попадания такого "кирпича" и от разлетающихся осколков могут пострадать дети.

Фото: Dni.Ru

Проблемой до сих пор не занялись ни "ТЭК-Дому" (аффилированная с УНР-494 управляющая компания), ни сам застройщик, ни управа района Щукино. Показательно, что в детсаду на просьбу издания Dni.Ru о комментарии ответили так же, как и в компании УНР-494: "Мы не обладаем такой информацией".

То есть, факты есть, фотографии, подтверждающие наличие проблемы, есть – а информации нет. Хотя все понятно, никто не хочет нести имиджевые потери. В том числе и "элитный" детский сад – вот как его администрация объяснит родителям, что в плату (а это, между прочим, 55 тысяч рублей в месяц) включена такая услуга, как экстремальное развлечение "увернись от черепицы".

Фото: Dni.Ru

Dni.Ru направили официальный запрос о комментарии в управу столичного района Щукино. Ответа пока нет. Если он все же будет, мы его с удовольствием опубликуем.

Фото: Dni.Ru

К сожалению, опыт показывает, что ответственные товарищи начинают быстро шевелиться уже после того, как трагедия случилась. Примеров тому множество: самая нашумевшая история – с комплексом "Алые паруса". Жильцы на протяжении 4 лет призывали управляющую компанию обратить внимание на проблемы с лифтами. Не обращали – до самого января 2016-го, когда погибла Ирина Володина. Остается надеется, что за ремонт в "Маршале" не придется платить такую же страшную цену.

Автор: Федор Лопырев29 мая 2017, 12:10

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