Построенные Батуриной элитные дома возле МГУ хотят снести

Росреестр считает незаконным строительство на землях МГУ двух жилых комплексов, возведенных компанией Елены Батуриной. Если не удастся доказать обратное, то дома придется снести или выплатить крупный штраф.

Россреестр установил, что в 2008 году на государственной земле, которая находится в бессрочном пользовании МГУ, были построены элитные жилые комплексы "Шуваловский" и Dominion. Работы выполняла компания "Интеко", которая на тот момент принадлежала жене экс-мэра Москвы Елене Батуриной, сообщает газета "Коммерсантъ".

Общая площадь застройки составила около 800 тысяч квадратных метров. По условиям контракта "Интеко" освобождалась от создания инженерной инфраструктуры. А взамен профинансировала строительство новой библиотеки и других объектов МГУ.

В комплексе "Шуваловский" Батурина даже зарезервировала две квартиры для дочерей – на тот случай, если они поступят в МГУ. Теперь же стало известно, что Росреестр фактически признал дома на территории вуза самовольными постройками и предписал их снести. За неисполнение требований ведомство потребовало у МГУ выплатить штраф в размере 1-2% от кадастровой стоимости участка, что соответствует 300-600 миллионам рублей.

Тем не менее юристы вуза заявляют, что контракт с компанией Батуриной был одобрен Росимуществом. Кроме того, по их словам, в 2011 году мэрия Москвы признала, что на участке, принадлежащем МГУ, возможно строительство не только учебных, но и жилых объектов. По мнению экспертов, если вузу все же удастся сохранить дома и добиться мирового соглашения, все равно придется выплатить штраф в размере от двух миллиардов рублей и выше.