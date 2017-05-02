Собянин: В список для голосования по программе реновации вошли около 4,5 тысячи домов

Столичные власти опубликовали список хрущевок, которые попали в программу реновации жилья. Перечень включает в себя 4,5 тысячи пятиэтажек в 85 районах столицы, изначально планировалось снести почти восемь тысяч домов.

"В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома. Это дома в неудовлетворительном техническом состоянии, большинство жителей которых хотят участвовать в программе", – говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.

Мнение жителей столицы власти выяснили в ходе специальных поквартирных телефонных опросов, которые проводились в апреле этого года. Пятиэтажки, где большое количество жильцов сомневаются или выступают против, в список не вошли, даже несмотря на плохое техническое состояние. При этом жители таких домов могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации. В перечень также не включили здания в хорошем состоянии.

Опубликовали список 5-этажек, по которым будет проведено голосование жителей о включении в проект прогр. реновации https://t.co/xERAtWRb9K — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 мая 2017 г.

Кроме того, власти города предложили жителям хрущевок проголосовать за включение их домов в проект программы реновации жилья. По словам мэра Сергея Собянина, голосование пройдет с 15 мая по 15 июня. Его итоги будут подводиться в два этапа: сначала по квартирам, затем по дому, передает ТАСС.



"То есть не надо будет спешить – спокойно подумать, принять решение и проголосовать. Итоги будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем, так, чтобы не было никаких проблем с тем, чтобы сомневаться в голосовании", – сообщил Собянин на заседании правительства Москвы.

Отмечается, что в программе сноса домов не участвуют хрущевки, расположенные в 40 районах "старой" Москвы и 15 поселениях на присоединенных территориях. Так, реновация не затронет районы Хамовники, Якиманка, Арбат, Замоскворечье, Мещанский, Тверской, Гагаринский, Теплый Стан, Вешняки, Дорогомилово, Восточный, Новокосино, Преображенское, Крылатское, Тропарево-Никулино, Аэропорт, Беговой, Восточное Дегунино, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Ховрино, Хорошевский, Бибирево, Лианозово, Северное Медведково, Куркино, Строгино, Зябликово, Чертаново Центральное и Северное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Братеево, Капотня, Марьино, Некрасовка, Печатники, Матушкино, Савелки.